“เอกนัฏ” ฟิตจัด เรียกโรงกลั่นถกรีดกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมันทันทีพรุ่งนี้ ลั่นเลิกใช้ตัวเลขทิพย์กำหนดเพดานค่าการกลั่นได้แล้ว

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรับบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่า วันนี้คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานได้รายงานผลการประชุมให้ ครม. รับทราบ เรื่องการขอให้โรงกลั่นน้ำมันส่งกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.พลังงาน ไปดำเนินการต่อ

“วันที่ 7 เม.ย.ในช่วงเช้าที่ผมเข้ากระทรวงฯ จะเรียกโรงกลั่นน้ำมันเข้ามาหารือทันที จากนั้นในช่วงเวลา 13.00 น. จะนำเรื่องเพื่อหารือในวงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ผมเป็นประธานในทันที”นายเอกนัฏ กล่าว

นายเอกนัฏ กล่าวว่า ส่วนเพดานค่าการกลั่นนั้นในปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใช้ค่าการกลั่นในสถานการณ์ปกติ แต่วันนี้เป็นสถานการณ์ผิดปกติ ทำให้ราคาแพงขึ้น ซึ่งบางส่วนที่แพงขึ้นเพราะเป็นพรีเมียม ในช่วงสถานการณ์ปกติ ราคาค่าการกลั่นอยู่ที่ 2 บาทกว่าไม่เกิน 3 บาท ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา แต่ในช่วงเดือนมี.ค.ราคาค่าการกลั่นขึ้นสูงถึง 7 บาท และเข้ามาในช่วงเดือนเม.ย.ผ่านมาเพียง 6 วันราคาขึ้นมา 16-17 บาท ซึ่งถือว่าผิดปกติ

นายเอกนัฏ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ตนจะนำตัวเลขจริงทั้งหมดมาดู เพราะเห็นวันนี้ประเทศไทยต้องเลิกใช้ตัวเลขทิพย์ ตัวเลขในใจมากำหนดเพดานค่าการกลั่นได้แล้ว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นายกฯ สเปน ออกโรงประณามอดีตนายกฯ กรณีแซะฝรั่งเศสไม่มีนักเตะฝรั่งเศส
2

ถือว่าอยู่เป็น พัค ฮัง ซอ กุนซือพลังกาญจน์นำเสื้อ ซน ฮึง มิน ฝากลูกสาวประธาน
3

"จ่ากอล์ฟ" อดีตสามีทหารปืนโหด มอบตัวแล้ว สารภาพเห็นภาพบาดตาแล้วทนไม่ไหว
4

อดีตช่างเซอร์เวย์ถูกดักแทงเสียชีวิต คาดปมวัยรุ่นต่างหมู่บ้านปีนเกลียว
5

หย่าแล้ว 2 ปีไม่จบ เสี่ยโรงงานเผย "ฟีม-ตาล" รักต่างวัยราบรื่น คาดอดีตผัวทหารหึง
6

จีโน เก็บเพิ่ม 1 เดอร์พาร์ จบอันดับ 10 ร่วม - โปรสาวเกาหลีใต้ผงาดแชมป์เอวิยอง
7

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2569
8

มาร์เกซ บิดคันเร่งขึ้นนำทุกรอบคว้าแชมป์เยอรมันกรังด์ปรีซ์ จี้มาร์ตินแค่18คะแนน
9

สุดสะเทือนใจ! รวบหนุ่มซุกยาบ้าคาบ้าน เจอสาวท้อง 5 เดือนฉี่ม่วง
10

ทหารอดีตสามีสาว บุกรัวยิงหนุ่มวัย 19 แฟนใหม่นับ 10 นัด เสียชีวิตคารถ