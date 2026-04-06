“เอกนัฏ” ฟิตจัด เรียกโรงกลั่นถกรีดกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมันทันทีพรุ่งนี้ ลั่นเลิกใช้ตัวเลขทิพย์กำหนดเพดานค่าการกลั่นได้แล้ว
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรับบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่า วันนี้คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานได้รายงานผลการประชุมให้ ครม. รับทราบ เรื่องการขอให้โรงกลั่นน้ำมันส่งกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.พลังงาน ไปดำเนินการต่อ
“วันที่ 7 เม.ย.ในช่วงเช้าที่ผมเข้ากระทรวงฯ จะเรียกโรงกลั่นน้ำมันเข้ามาหารือทันที จากนั้นในช่วงเวลา 13.00 น. จะนำเรื่องเพื่อหารือในวงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ผมเป็นประธานในทันที”นายเอกนัฏ กล่าว
นายเอกนัฏ กล่าวว่า ส่วนเพดานค่าการกลั่นนั้นในปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใช้ค่าการกลั่นในสถานการณ์ปกติ แต่วันนี้เป็นสถานการณ์ผิดปกติ ทำให้ราคาแพงขึ้น ซึ่งบางส่วนที่แพงขึ้นเพราะเป็นพรีเมียม ในช่วงสถานการณ์ปกติ ราคาค่าการกลั่นอยู่ที่ 2 บาทกว่าไม่เกิน 3 บาท ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา แต่ในช่วงเดือนมี.ค.ราคาค่าการกลั่นขึ้นสูงถึง 7 บาท และเข้ามาในช่วงเดือนเม.ย.ผ่านมาเพียง 6 วันราคาขึ้นมา 16-17 บาท ซึ่งถือว่าผิดปกติ
นายเอกนัฏ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ตนจะนำตัวเลขจริงทั้งหมดมาดู เพราะเห็นวันนี้ประเทศไทยต้องเลิกใช้ตัวเลขทิพย์ ตัวเลขในใจมากำหนดเพดานค่าการกลั่นได้แล้ว