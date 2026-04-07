พรรคประชาชน เปิดธีมซักฟอกนโยบายรัฐบาล 9-10 เม.ย.นี้ “พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว” ตีแผ่วิกฤตประเทศ มุ่งปกป้องผลประโยชน์พวกพ้อง ภายใต้รัฐบาลสีน้ำเงิน

วันที่ 7 เม.ย.2569 พรรคประชาชน โพสต์ภาพกราฟิกผ่านเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน – People’s Party ก่อนการอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้ ในธีม “พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว”

โดยระบุว่า ในวันที่คนไทยถูกล้อมด้วยวิกฤตเฉพาะหน้า น้ำมันแพง ค่าไฟจ่อปรับขึ้น รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ ซ้ำเติมวิกฤตระยะยาว หนี้ท่วมประเทศ คอร์รัปชันเบ่งบาน คุณภาพการศึกษาตกต่ำ สังคมสูงวัย และภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น

รัฐบาลสีน้ำเงินเต็มรูปแบบ จะพาประเทศเราไปได้ไกลแค่ไหน แม้จะว่ากันว่ารัฐบาลชุดนี้มาพร้อมรัฐมนตรีที่มีคนอวยว่าจะช่วยรักษาประเทศไทยให้หายจากการเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย

ด้วยคำมั่นสัญญาว่า จะแก้สารพัดความห่วย ดันเศรษฐกิจไทยหลุดอันดันบ๊วย จนคนไทยต้องร้องว่ารวยไม่ไหวแล้ว

แต่ภายในวันแรกของรัฐบาล ประชาชนทั่วประเทศกลับประสานเสียงว่า พอแล้ว ไม่ไหวแล้ว พบกับการอภิปรายคำแถลงนโยบายรัฐบาลภูมิใจไทยพลัส

โดยพรรคประชาชน เพื่อตีแผ่วิกฤตประเทศไทยในเงื้อมมือรัฐบาลอนุทิน ที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเป็นสำคัญ 9-10 เมษายนนี้

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