ชัยชนะ เตรียมถล่มนโยบายรัฐบาล ทั้งมาตรการแก้ปัญหาพลังงาน-การรับมือราคาสินค้าในอนาคต-แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษา-รพ.ขาดทุน-การกระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายนโยบายรัฐบาล ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย.นี้ว่า จะถามถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาพลังงาน และราคาสินค้า เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวตามด้วย

ดังนั้น การอภิปรายนโยบายของรัฐบาล พรรคจึงต้องการทราบมาตรการแก้ไขพลังงาน และราคาสินค้าที่ปรับตัวสูง ในอนาคตราคาน้ำมันมีการปรับตัวลง รัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการรับมือ เช่น ผู้ประกอบการไม่ยอมปรับลดราคาลง หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีมาตรการเด็ดขาด

นายชัยชนะ กล่าวถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลว่า มีนโยบายอย่างไรทั้งหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนได้รับผลกระทบค่ารักษาที่ต่ำกว่าค่ารักษาจริง และทำให้โรงพยาบาลทุน รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ที่ยังมีเหลื่อมล้ำทั้งอาคารเรียน สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และบุคลากรการศึกษา ที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร

นายชัยชนะ กล่าวว่า ส่วนนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลนั้น ทุกรัฐบาลมีการพูดถึง แต่ท้ายที่สุดเป็นเพียงวาทกรรม ซึ่งตนต้องการเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่มีการปฏิรูปกันตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกฯและมีนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ อดีตรมช.มหาดไทย ซึ่งกฎหมายบัญญัติชัดเจนว่า จะต้องจัดสรรงบประมาณไม่ต่ำกว่า 35% ให้กับท้องถิ่น

แต่ปัจจุบันกว่า 27 ปี การกระจายงบประมาณยังอยู่เพียง 29% ยังไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งตนได้เสนอให้ความเห็น ควรกระจายให้ถึง 40% และกรอบอำนาจหน้าที่ที่เป็นปัญหา รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไร รวมถึงการแก้ไขคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรหลังร่างกฎหมายตกไปในชั้นวุฒิสภา หลังมีการยุบสภา

นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมถึงปัญหาชายแดน และภัยจากสแกมเมอร์ข้ามชาติด้วย ซึ่งถือเป็นความมั่นคงแห่งรัฐ โดยพรรคฯจะมีการแบ่งสรรการอภิปรายกันให้สส.ของพรรคฯ

ส่วนนโยบายเร่งด่วนอย่างนโยบายคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า จะต้องพิจารณานโยบายการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย รัฐบาล ได้นำมากำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ได้นำมาบรรจุไว้ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนจะต้องทวงถาม เพื่อขอความชัดเจนว่า จะมีแนวทางอย่างไร

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