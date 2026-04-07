อนุทิน ชี้ 3 รัฐมนตรีช่วย ทำหน้าที่เสมือนรัฐมนตรีว่าการ แก้ปัญหาได้ทุกด้าน ลั่น สั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่วานซืน ย้ำ “เจเศรษฐ์-พลพีร์-วรศิษฎ์” มีคุณวุฒิ เชื่อทำงานขรก.ราบรื่น
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการมอบนโยบายในวันนี้ว่า วันนี้เป็นการประชุม เพราะถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่ กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 3 ท่าน มีการแจ้งให้ทราบว่าแต่ละท่านกำกับดูแลหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งเป็นการกำกับดูแลในสายงาน
แต่ภารกิจหน้าที่ของทุกท่าน ทำหน้าที่เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกด้าน ไม่ใช่แก้ปัญหาหรือดำเนินการได้เฉพาะหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแล
เมื่อถามว่า มีการวาง KPI รัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง 3 ท่านอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนต้องทำงานอย่างหนัก ทั้ง 3 ท่านที่ผ่านมามาถึงจุดนี้ ได้ผ่านการพิสูจน์ถึงความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ความทุ่มเท และความเสียสละ และความพร้อมในการทำงาน จึงได้รับการพิจารณาให้มาดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย
ดังนั้น เรื่องของ KPI จึงไม่มีเป็นแผ่นกระดาษ ถ้าล้าเมื่อไร ก็ต้องไปพักเมื่อนั้น ซึ่งตนคิดว่าทั้งสามท่านอยู่ในช่วงวัยที่มีความพร้อมที่จะทำงานเสียสละเพื่อประชาชน
เมื่อถามว่าในส่วนของการทำงาน สั่งวันนี้ ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับ 3 ท่านนี้ อาจจะต้องเสร็จตั้งแต่วานซืน เพราะได้ทำงานร่วมกับตนมาเป็นระยะเวลานาน เคยเป็นเลขานุการของตนมาก่อน เป็นลูกพรรค และเป็นผู้ที่ตนได้มอบหมายให้รับผิดชอบในพื้นที่ดูแลประชาชน
เมื่อถามว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง 3 ท่าน อายุยังไม่มาก แต่ต้องทำงานร่วมกับข้าราชการที่อายุมากการทำงานจะราบรื่นหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ใครบอกว่าไม่มาก ทุกคนเป็นสส.มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 สมัย
“อายุไม่มากมันเปรียบกับผม แต่จริงๆ พวกเขาเป็นช่วงวัยทำงาน มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และมีความเข้าใจสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก” นายอนุทิน กล่าว