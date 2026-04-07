ทำเนียบ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์-ป้ายชื่อหน้าประตูห้อง เตรียมรับ รองนายกฯ “ยศชนัน” ก่อนประเดิมเข้ากระทรวง อว. พบผู้บริหาร-ข้าราชการ พรุ่งนี้
เมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ได้จัดเตรียมห้องทำงานบริเวณชั้น 1 ของตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณป้ายชื่อด้านหน้าประตู ได้ถอดชื่อเดิมออกแล้ว เพื่อเตรียมใส่ป้ายชื่อของนายยศชนัน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำเฟอร์นิเจอร์ชุดเดิมออกจากห้องดังกล่าว
ทั้งนี้ นายยศชนัน จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พบผู้บริหารและข้าราชการประจำกระทรวง เพื่อแนะนำตัวในฐานะรับตำแหน่งใหม่ วันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.)
อย่างไรก็ตาม ที่ตึกบัญชาการ 1 ยังคงมีเจ้าหน้าที่ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์ตลอดทั้งวัน