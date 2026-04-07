ทำเนียบ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์-ป้ายชื่อหน้าประตูห้อง เตรียมรับ รองนายกฯ “ยศชนัน” ก่อนประเดิมเข้ากระทรวง อว. พบผู้บริหาร-ข้าราชการ พรุ่งนี้

เมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ได้จัดเตรียมห้องทำงานบริเวณชั้น 1 ของตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณป้ายชื่อด้านหน้าประตู ได้ถอดชื่อเดิมออกแล้ว เพื่อเตรียมใส่ป้ายชื่อของนายยศชนัน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำเฟอร์นิเจอร์ชุดเดิมออกจากห้องดังกล่าว

ทั้งนี้ นายยศชนัน จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พบผู้บริหารและข้าราชการประจำกระทรวง เพื่อแนะนำตัวในฐานะรับตำแหน่งใหม่ วันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.)

อย่างไรก็ตาม ที่ตึกบัญชาการ 1 ยังคงมีเจ้าหน้าที่ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์ตลอดทั้งวัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปภ. ยอดเสียชีวิต 27 ราย ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าววอด รายชื่อเบื้องต้น สลดร่างในห้องน้ำ
2

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต ไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว ยืนยันตัวตนแล้ว 6
3

ด่วนเพลิงไหม้ ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว พบผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย
4

รู้จุดต้นเพลิงแล้ว ไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว คาดสาเหตุ
5

เศร้าสูญเสีย2รุ่นน้อง เผยลางสังหรณ์ รูปสุดท้าย ก่อน ไฟไหม้โรงเบียร์
6

ซอร์ล็อธ แจงเหตุไม่จ่ายบอลให้ ฮาลันด์ - ขอโทษแฟนบอลทำให้ผิดหวัง
7

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
8

ราคาทองวันนี้ 13 ก.ค.69 ร่วงแรง ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
9

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
10

นักร้องหนุ่มร่ำไห้รอดชีวิต วงทศกัณฐ์ สมาชิกยังหายไป2 สภาพจิตใจตอนนี้ไม่ไหวจริงๆ