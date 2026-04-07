ประเดิมรัฐบาลอนุทิน 2 “ม็อบเกษตรกรอีสาน” บุกทำเนียบ บี้ “นายกฯ-รมว.เกษตรฯ” เร่งสางปัญหาเงินเยียวยา หลังได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ซัด ล่าช้า ทำเดือดร้อน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) นำโดย นายศักดา กาญจนเสน ประธาน สกอ. และนางบุรี อาจโยธา ประธาน สพอ. นำตัวแทนประชาชน เดินเท้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งสำนักงานข้าราชการพลเรือน (เดิม) ถนนพิษณุโลก
เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของกลุ่ม สกอ. และ สพอ. ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาของรัฐอย่างเป็นระบบ และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งรัดการชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินทำกินจากการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งในภาคอีสานที่ยืดเยื้อมานาน
โดยรีบตรวจสอบสิทธิและจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสม พร้อมคืนสิทธิในที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ตัวแทนกลุ่ม สพอ. กล่าวว่า บางกรณีที่เกิดปัญหาและมีมติครม.ให้ชดเชยแล้ว แต่ยังจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนที่ไม่ได้รับเงิน จึงอยากให้นายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และการชลประทาน
“ชาวบ้านเดือดร้อนจากการดำเนินการของภาครัฐ จึงมาขอให้เร่งแก้ปัญหา ไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากมาตากแดด แต่เพราะเดือดร้อนมานานจึงต้องมาทวงถาม เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม หากมีการบริหารงานด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม ไม่โกงประชาชน ก็จะไม่มีปัญหา” ตัวแทนกลุ่ม สพอ.