สุขสมรวย ถือฤกษ์สะดวก เข้าทำเนียบ ดูห้องทำงาน รับ‘ตื่นเต้น-ภูมิใจ-กังวล’ เหตุไม่มีพื้นฐานการเมือง ลั่นพร้อมทำงานที่นายกฯมอบ-เปิดใจรับฟัง ขรก. เชื่อทำงานได้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสุขสมรวย วันทนียกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ามาดูห้องทำงาน ที่ตึกบัญชาการ 1 โดยสวมใส่ชุดผ้าไทยสีชมพู
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นสีมงคลหรือไม่ นางสุขสมรวย กล่าวว่า คุณแม่ให้ใส่ชุดสีชมพู วันนี้เข้ามาดูห้องทำงาน ซึ่งได้ให้ทีมงานเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ เข้ามาแล้วตั้งแต่เมื่อวัน 6 เม.ย.ที่ผ่านมา และนิมนต์พระพุทธรูปพระมงคลมิ่งเมือง จ.อำนาจเจริญ เข้ามา ส่วนฤกษ์ทำงานจะใช้ฤกษ์สะดวก เช้าวันนี้ปกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความยินดีกับรมว.ยุติธรรม จึงสะดวกแวะเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจการทำงานแล้วหรือไม่ นางสุขสมรวย กล่าวว่า คาดว่าจะเป็นเร็ว ๆ นี้ น่าจะก่อนวันที่ 10 เม.ย.นี้ ส่วนเรื่องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ น่าจะไหว้พร้อมกับนายกฯ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 10 เม.ย.นี้
เมื่อถามว่ามามีเป้าหมายในการทำงานในเรื่องใดบ้าง นางสุขสมรวย กล่าวว่า เมื่อทราบว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใด จะตั้งไจทำให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ นางสุขสมรวย กล่าวว่า ตนเป็นคนอีสาน ไม่ได้มีพื้นฐานการเมือง เตี่ยจบ ป. 2 เป็นคนแปดริ้ว แม่เป็นคนอำนาจเจริญ เราไม่ได้มีพื้นฐานการเมือง แต่วันหนึ่งมาเล่นการเมืองแล้วถูกเลือกจากนายกฯ และผู้บริหาร ให้มาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ก็มีทั้งความตื่นเต้น ความกังวล และความภูมิใจ
ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้ใหญ่ว่าจะให้มาดูแลหน่วยงานใด ถ้าเห็นว่าทำงานอะไรได้ ก็พร้อมศึกษา และรับคำแนะนำจากข้าราชการ ด้วยหัวใจที่อยากทำงาน เชื่อว่าจะทำได้
เมื่อถามว่าเมื่อเข้ามา ประชาชนจะรวยตามชื่อรัฐมนตรีหรือไม่ นางสุขสมรวย หัวเราะและกล่าวว่า ชื่อสุขสมรวยเป็นชื่อตั้งแต่เกิด เตี่ยตั้งให้ 57 ปียังไม่เคยเปลี่ยน และเป็นคำเชื่อของคนโบราณ ที่บ้านมีลูก 5 คน ผู้ชาย 4 คน ตนเป็นผู้หญิงคนเดียว จึงตั้งใจเอาทุกประโยคมารวมกัน