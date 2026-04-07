รมว.กห. ยันเรือขนน้ำมัน ทุกลำมีระบบติดตาม หากหยุดประวิงเวลารอปรับขึ้นราคา ถือว่าผิดกฎหมาย ลั่นขอให้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง อย่ากักตุน

วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) (แจ้งวัฒนะ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีการปราบปราม การลักลอบขนน้ำมันทางทะเลว่า ตามกลไกในฝั่งอ่าวไทย กองทัพเรือ มีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ทัพเรือภาคที่ 1 และทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งมีนายกฯ เป็นประธาน ฯ และมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองประธานฯ มีกลไกตรวจสอบเรือทั้งหมด

พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า เรือทุกลำที่อยู่ในอ่าวไทยและอันดามันจะมีระบบติดตาม ขณะเดียวกันยังมีกรมเจ้าท่าควบคุมอยู่ด้วย ข้อมูลจะยืนยันได้ว่าเรือแต่ละลำรับน้ำมันเท่าไร จากไหน และจะต้องถึงที่หมายเท่าไร

“หากมีการหยุดหรือประวิงเวลาเพื่อรอการปรับขึ้นราคาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผม เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาแล้ว”

ดังนั้น ผู้ใดที่หวังจะประวิงเวลา ขอให้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง อย่ากักตุน เข้าใจว่าต้องการกำไร แต่ในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ต้องช่วยกัน

พล.ท.อดุลย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการประหยัดพลังงานของเหล่าทัพ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบเมื่อวานนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีต รมว.กลาโหมได้วางแนวทางเอาไว้ อย่างเช่นการทำงานที่บ้าน หน่วยไหนสามารถทำได้ก็ต้องดำเนินการไปก่อน

ส่วนราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธปัจจัยของกองทัพ เริ่มได้รับผลกระทบหรือไม่ รมว.กลาโหม ระบุว่า ขอไปตรวจสอบก่อนเพราะเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่ง

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