“ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ เอาผิดรัฐบาลไม่ลดค่าการกลั่น พุ่งจาก 3 บาท เป็น 16 บาท/ลิตร ทำน้ำมันแพง กระทบสิทธิประชาชน ขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยกรณีการบริหารจัดการราคาน้ำมันของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิของประชาชนหรือไม่

นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนในฐานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล และหน่วยงานที่กำกับด้านพลังงาน ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดแพงขึ้นกว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2569 เป็นต้นมา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นค่าการกลั่นน้ำมันจากเดิม 3 บาท/ลิตร มาวันนี้ 7 เม.ย.2569 ค่าการกลั่นน้ำมันกระโดดไปที่ 15-16บาท/ลิตร

นายภัทรพงศ์ กล่าวต่อว่า ประเด็นสำคัญคือการคิดค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นมา มาจากสต๊อกน้ำมันเดิม ซึ่งเป็นการเอาต้นทุนเดิมที่ยังไม่เกิดสงครามมาคำนวณกับภาวะสงคราม ถือเป็นการกระทำกระทบสิทธิประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 และ มาตรา 61 ทั้งที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บอกในทำนองว่า ถ้าลดค่าการกลั่น โรงกลั่นจะไม่พอใจ หยุดกลั่นน้ำมันให้ประเทศไทย เดี๋ยวจะเป็นปัญหาบานปลายขึ้นนั้น ทั้งที่ความเป็นจริง โรงกลั่นที่มีอยู่ 5-6 โรง ส่วนใหญ่เป็นโรงกลั่นของรัฐ เป็นของ ปตท. ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้น”

“ถ้านายกรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งการหน่วยงานของรัฐได้ แล้วใครจะสั่งได้ ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเช่นนี้ เป็นการเอื้อประโยขน์ต่อนายทุนหรือไม่ นายกรัฐมนตรีเลือกยืนอยู่ข้างกลุ่มนายทุนหันหลังให้กับประชาชนหรือไม่” นายภัทรพงศ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุทยานฯ ยื่นร้อง บก.ปทส. พบ รุกป่า อุทยานฯแหลมสน ระยอง 29 แปลง 643 ไร่
2

จับตา นายกฯ นัดประชุม ก.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 16 วันที่ 22 ก.ค.นี้ 
3

กะทิยา อินฟลูดัง เผยเจ้าของร้านกลับเข้าไปช่วยคนตอนนี้อยู่ ICU ลั่นอย่าแช่ง
4

พฤกษา รุกรับสร้างบ้านต่างจังหวัด รับดีมานด์เจ้าของที่ดิน เจาะตลาด 1.4 หมื่นล้าน
5

BDE เผยผลสำรวจ “Thailand Digital Outlook 2569” ธุรกิจดิจิทัลไทยตื่นตัวใช้ AI มากขึ้น สะท้อนความพร้อมดิจิทัลเติบโตต่อเนื่อง
6

กรมบัญชีกลาง คาดโทษ-ขู่ถอนรายชื่อออก สกัดผู้ประกอบการทิ้งงานรัฐ
7

วรวงศ์ ซัด นโยบายข้าวแกง 40 บาท ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แก้ปัญหาปลายเหตุ
8

“ซีเจ มอร์ x คำต้องเชื่อม” ยกแก๊งตัวตึง บุก ม.กรุงเทพ เสิร์ฟความสนุกถึงที่ !
9

มาตามนัด เลขเสี่ยงทายพญาบึ้ง ตามวิถีความเชื่อของนักเสี่ยงดวง งวดนี้ 3 ตัวเน้นๆ
10

อย.เผาทำลายยาเถื่อน-เครื่องสำอางปลอม สินค้าสุขภาพกว่า 3 ล้านชิ้น