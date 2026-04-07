ยศชนัน ประเดิมเก้าอี้ รมต.วันแรก ถกแก้วิกฤตพลังงาน ชูนวัตกรรมแก้ฝุ่น 8 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการเข้า ครม. 11 เม.ย.นี้
วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก พร้อมร่วมประชุมหารือเร่งด่วนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและฝุ่น PM2.5
นายยศชนัน กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เริ่มปฏิบัติงานทันที แม้จะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยจะใช้กลไกของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยที่มีอยู่ให้เกิดผลในภาคปฏิบัติอย่างรวดเร็วที่สุด
สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 กระทรวง อว.เตรียมระดมนวัตกรรมเพื่อรับมือในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัดภาคเหนือ ผ่าน 3 กรอบการทำงานหลัก คือการป้องกัน บรรเทา และดูแลสุขภาพ โดยจะใช้แอปพลิเคชัน “ตามรอยเผา” เพื่อระบุต้นตอการเผาป่ารายแปลงควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำฝนหลวงและการดับไฟป่าด้วยเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังเร่งกระจายนวัตกรรมป้องกันสุขภาพ เช่น มุ้งความดันบวกและหน้ากากกรองฝุ่น รวมถึงการติดตั้งเซนเซอร์ DustBoy ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน พร้อมนำระบบ AI เอกซเรย์ทรวงอกมาใช้ตรวจคัดกรองผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ในส่วนของแผนการระยะกลางและระยะยาว มีเป้าหมายขยายผลงานวิจัยไปสู่มิติเศรษฐกิจยั่งยืน ทั้งโครงการ Net Zero Campus เพื่อลดคาร์บอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลังงานสะอาดผ่านระบบนิเวศวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดมลพิษจากการเผาทางการเกษตร
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการขยายการทำงานของ War Room ไปสู่การช่วยเหลือกลุ่ม SME และการควบคุมราคาสินค้าเกษตรและอาหารผ่านนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้าง Ecosystem ที่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยสามารถช่วยเหลือกันเองได้ในระยะยาว
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ตนเตรียมสรุปแนวปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 เม.ย.นี้ โดยการแถลงนโยบายในวันที่ 10 เม.ย. จะเป็นการแถลงควบคู่ไปกับการปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่พร้อมลงมือทำทันที เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกลางและประสานความร่วมมือข้ามกระทรวง ทั้งมหาดไทย พลังงาน และสาธารณสุข
โดยมุ่งหวังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวง อว.ให้เป็นกระทรวงที่สำคัญ สามารถใช้ความรู้และนวัตกรรมเข้ามาคลี่คลายวิกฤตของชาติได้ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป