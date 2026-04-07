ยศชนัน ประเดิมเก้าอี้ รมต.วันแรก ถกแก้วิกฤตพลังงาน ชูนวัตกรรมแก้ฝุ่น 8 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการเข้า ครม. 11 เม.ย.นี้

วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก พร้อมร่วมประชุมหารือเร่งด่วนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและฝุ่น PM2.5

นายยศชนัน กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เริ่มปฏิบัติงานทันที แม้จะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยจะใช้กลไกของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยที่มีอยู่ให้เกิดผลในภาคปฏิบัติอย่างรวดเร็วที่สุด

สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 กระทรวง อว.เตรียมระดมนวัตกรรมเพื่อรับมือในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัดภาคเหนือ ผ่าน 3 กรอบการทำงานหลัก คือการป้องกัน บรรเทา และดูแลสุขภาพ โดยจะใช้แอปพลิเคชัน “ตามรอยเผา” เพื่อระบุต้นตอการเผาป่ารายแปลงควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำฝนหลวงและการดับไฟป่าด้วยเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังเร่งกระจายนวัตกรรมป้องกันสุขภาพ เช่น มุ้งความดันบวกและหน้ากากกรองฝุ่น รวมถึงการติดตั้งเซนเซอร์ DustBoy ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน พร้อมนำระบบ AI เอกซเรย์ทรวงอกมาใช้ตรวจคัดกรองผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ในส่วนของแผนการระยะกลางและระยะยาว มีเป้าหมายขยายผลงานวิจัยไปสู่มิติเศรษฐกิจยั่งยืน ทั้งโครงการ Net Zero Campus เพื่อลดคาร์บอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลังงานสะอาดผ่านระบบนิเวศวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดมลพิษจากการเผาทางการเกษตร

นายยศชนัน กล่าวอีกว่า หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการขยายการทำงานของ War Room ไปสู่การช่วยเหลือกลุ่ม SME และการควบคุมราคาสินค้าเกษตรและอาหารผ่านนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้าง Ecosystem ที่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยสามารถช่วยเหลือกันเองได้ในระยะยาว

นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ตนเตรียมสรุปแนวปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 เม.ย.นี้ โดยการแถลงนโยบายในวันที่ 10 เม.ย. จะเป็นการแถลงควบคู่ไปกับการปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่พร้อมลงมือทำทันที เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกลางและประสานความร่วมมือข้ามกระทรวง ทั้งมหาดไทย พลังงาน และสาธารณสุข

โดยมุ่งหวังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวง อว.ให้เป็นกระทรวงที่สำคัญ สามารถใช้ความรู้และนวัตกรรมเข้ามาคลี่คลายวิกฤตของชาติได้ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุทยานฯ ยื่นร้อง บก.ปทส. พบขบวนการบุกรุกป่า อุทยานฯแหลมสน ระยอง 29 แปลง 643 ไร่
2

จับตา นายกฯ นัดประชุม ก.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 16 วันที่ 22 ก.ค.นี้ 
3

กะทิยา อินฟลูดัง เผยเจ้าของร้านกลับเข้าไปช่วยคนตอนนี้อยู่ ICU ลั่นอย่าแช่ง
4

พฤกษา รุกรับสร้างบ้านต่างจังหวัด รับดีมานด์เจ้าของที่ดิน เจาะตลาด 1.4 หมื่นล้าน
5

BDE เผยผลสำรวจ “Thailand Digital Outlook 2569” ธุรกิจดิจิทัลไทยตื่นตัวใช้ AI มากขึ้น สะท้อนความพร้อมดิจิทัลเติบโตต่อเนื่อง
6

กรมบัญชีกลาง คาดโทษ-ขู่ถอนรายชื่อออก สกัดผู้ประกอบการทิ้งงานรัฐ
7

วรวงศ์ ซัด นโยบายข้าวแกง 40 บาท ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แก้ปัญหาปลายเหตุ
8

“ซีเจ มอร์ x คำต้องเชื่อม” ยกแก๊งตัวตึง บุก ม.กรุงเทพ เสิร์ฟความสนุกถึงที่ !
9

มาตามนัด เลขเสี่ยงทายพญาบึ้ง ตามวิถีความเชื่อของนักเสี่ยงดวง งวดนี้ 3 ตัวเน้นๆ
10

อย.เผาทำลายยาเถื่อน-เครื่องสำอางปลอม สินค้าสุขภาพกว่า 3 ล้านชิ้น