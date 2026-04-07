รมว.กลาโหม ลั่นเลิกพูดได้แล้ว ปมเด้ง ‘น.อ.ธรรมนูญ’ ผบ.ฉก.นย.ตราด ปฏิบัติภารกิจชายแดนได้พื้นที่คืนหมดแล้ว ชี้คำสั่งมีเหตุผล ไม่เชื่อผู้บังคับหน่วยจะไปเชื่อใคร

วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกระแสข่าวเชื่อมโยงกรณีคำสั่งให้นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา ย้ายจากผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด) ไปเป็นผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือที่ผ่านมานั้น

รมว.กลาโหม กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเลิกพูดได้แล้ว และต้องเข้าใจว่า นาวาเอกธรรมนูญ ได้ปฏิบัติภารกิจในเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา จนได้พื้นที่คืนมาหมดแล้ว

ดังนั้น การที่มีคำสั่งให้ย้ายมาคุมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ จึงถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นประโยชน์

พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายในครั้งนี้ แต่มองว่า นาวาเอกธรรมนูญ เป็นคนที่รู้จักพื้นที่ดี น่าจะสามารถเข้ามาดำเนินการดูแลเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนได้ดี และสามารถพิจารณาได้ว่า จุดใดควรเก็บกู้ก่อนหรือหลัง จึงเห็นได้ว่าการปรับย้ายมีเหตุและผล

รมว.กลาโหม กล่าวอีกว่า เชื่อว่า ผบ.นย.ในฐานะผู้บังคับหน่วย จะพิจารณาย้ายใครก็ตาม ต้องมองด้วยเหตุและผล หากไม่เชื่อ ผบ.นย.แล้วจะไปเชื่อใคร

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