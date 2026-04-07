จับตา! ครม.ตั้ง 3 รองโฆษกรัฐบาล ภูมิใจไทย-เพื่อไทย ‘ลลิตา-พลอยทะเล-ภัทร์ดารัสมิ์’ แจงงานรัฐบาล

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลให้ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งเป็นรองโฆษกรัฐบาล ในการประชุมครม.นัดต่อไป

โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทย จะเสนอชื่อ น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา อดีตรองโฆษกฯในรัฐบาลอนุทิน 1 กลับมาเป็นรองโฆษกรัฐบาลอีกครั้ง รวมถึงมีชื่อน.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เข้ามาทำหน้าที่รองโฆษกฯ ด้วย

ขณะที่โควตาพรรคเพื่อไทย จะเสนอชื่อ ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรองโฆษกฯ สำหรับร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ เคยเป็นอาจารย์คณะและนักวิชาการทางกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญา

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