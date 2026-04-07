อนุทิน เผย 11 เม.ย. ถกครม.นัดแรกทันที ชี้ปัญหาเพียบต้องเร่งแก้ ย้ำสงกรานต์น้ำมันพอ ใช้ปกติไม่ขาดแคลนแน่นอน กำชัดรมต.ช่วยกันประหยัด ใครมีรถไฟฟ้าให้เอามาใช้
เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 7 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มายังตึกบัญชาการ 1 โดย นายอนุทิน เผยว่า มาดูห้องทำงานของรองนายกฯและรมต.ประจำสำนักนายกฯ เรียบร้อยหรือไม่
จากนั้นนายกฯ ได้เดินดูห้องทำงานทุกชั้น ก่อนลงมาจากตึกบัญชาการ 1 พร้อมกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกฯ และนางสุขสมรวย วันทนียกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ไปยังตึกบัญชาการ 2 เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยห้องทำงานของทีมงานโฆษกประจำสำนักนายกฯ และห้องทำงานที่ปรึกษานายกฯ จากนั้น นายกฯ เดินกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้า ระหว่างทางยังได้แวะดูจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ร่างแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติส่งร่างนโยบายไปยังรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.แล้ว
เมื่อถามว่ารัฐสภาบรรจุวาระพิจารณาร่างนโยบายวันที่ 9-10 เม.ย.แล้ว จากนั้นวันที่ 11 เม.ย. จะมีการประชุมครม.นัดแรกเลยหรือไม่
นายอนุทิน ตอบว่า ใช่ ไม่เช่นนั้นจะติดเทศกาลสงกรานต์จะทอดยาวมากเกินไป วันนี้บ้านเมืองมีปัญหาเยอะ จึงต้องเร่งประชุมครม.และเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงต้องเตรียมพร้อมในทุกส่วน และได้มอบให้ทุกกระทรวงไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่า มาตรการที่บอกให้ทุกกระทรวงไปดูแล้วมาเสนอต่อที่ประชุมครม.ต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ขอลงรายละเอียด รอให้ทุกอย่างเรียบร้อย แล้วให้โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แถลง
เมื่อถามว่า จะลงนามตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่เมื่อใด
นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้อำนาจ จึงต้องรอการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน เพราะเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมีการใช้อำนาจนายกฯ ในการมอบอำนาจไปยังคณะกรรมการ จึงต้องรอให้มีการแถลงนโยบาย นี่คือเหตุผลที่พอเราแถลงนโยบายเสร็จ คาดว่าจะเป็นวันที่ 10 เม.ย.เวลากลางคืน หากจะประชุมครม.ต่อเลยคงไม่ทัน จึงนัดประชุมวันที่ 11 เม.ย.
เมื่อถามว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายกฯ จะไปไหน นายอนุทิน กล่าวว่า “วนอยู่แถวนี้ ดูให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำมันไม่ขาดช่วง ได้รับทราบมาว่ามีการเตรียมวางแผนการเตรียมน้ำมัน หากมีการใช้แบบปกติทั่วไปพอแน่นอน ช่วงนี้ต้องประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงให้ครม.ใช้รถของตัวเองให้มากที่สุด”
“ยิ่งใครมีรถยนต์ไฟฟ้าก็ให้เอามาใช้ช่วยกันประหยัด หากใครพร้อมได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะช่วยลดเรื่องมลพิษต่างๆ ด้วย ตอนแรกก็ไม่อยากใช้ แต่พอมีวิกฤตน้ำมัน ครอบครัวก็บอกให้เอามาใช้เป็นตัวอย่าง เป็นสัญลักษณ์ พอเอามาลองใช้ก็ติด สะดวกดี ไม่ต้องกังวลเรื่องเติมน้ำมัน ใครมีความพร้อมก็เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง ประหยัดกว่าน้ำมันแน่นอน” นายอนุทิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯ ขับรถยนต์ไฟฟ้าออกจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อถึงบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ นายอนุทิน ได้หยุดรถแล้วลดกระจกพูดคุยกับชายวัยกลางคนที่ยืนถือป้ายข้อความว่า “ท่านนายกฯ ครับ ช่วยจับคนโกงเงินประชาชนเมื่อท่านรู้แล้วทำไมจึงนิ่งเฉยแบบนี้ คนจนต้องการเงินที่ส่งไปแล้วขอคืนด้วยครับ”, “ท่านอย่าปกป้องคนโกงเงินคนจนมีรายชื่อทำไมไม่จับ” ซึ่งพบว่ามายืนเกือบทุกวัน
นายอนุทิน ได้สอบถามว่า ได้ทำเรื่องเข้ามาแล้วหรือยัง ชายคนดังกล่าวจึงตอบว่า “ทำเรื่องไว้แล้วแต่มันเงียบ” นายอนุทิน จึงกล่าวตอบไปอีกว่า “กลัวเป็นลมเป็นแล้ง ยืนทั้งวันเลยหรือ” ชายคนดังกล่าวตอบว่า “ยืนทุกวันเลยครับ ผมต้องการความถูกต้อง เพราะชาวบ้านเดือดร้อน” จากนั้นนายกฯ ได้ขับรถเดินทางกลับ