ขัตติยา หนุน รมว.แรงงาน ประกาศนโยบาย ‘ลดเงินสมทบประกันสังคม’ สู้วิกฤตพลังงาน เชื่อทุกคนสนับสนุนแนวคิดนี้ เป็นมาตรการที่ช่วยลดรายจ่าย ลั่นเข้าใจเงินทุกบาทที่ถูกหักมีความหมาย

น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเอ็กซ์ @Dear_Khattiya ถึงกรณีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ประกาศนโยบายเร่งด่วน ลดเงินสมทบประกันสังคม สู้วิกฤตพลังงานว่า

ในฐานะที่เดียร์เคยเป็นลูกจ้าง และเคยจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาก่อน เข้าใจดีว่าเงินทุกบาทที่ถูกหักไปมีความหมายต่อชีวิตของคนทำงานมากแค่ไหน

เดียร์เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากจะสนับสนุนแนวคิดในการลดเงินสมทบประกันสังคมของท่านรัฐมนตรีแรงงาน เพราะเป็นมาตรการที่ช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานเช่นนี้ นโยบายที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และทำให้คนทำงานมีเงินเหลือเก็บเป็นทุนสำรองในยามฉุกเฉินมากขึ้น เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน พรรคเพื่อไทยเรายังคงยึดมั่นในหลักคิดเดิมเสมอ นั่นคือการยืนเคียงข้างประชาชน เดินหน้าผลักดันนโยบายที่ช่วยลดภาระ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน

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