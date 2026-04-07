ขัตติยา หนุน รมว.แรงงาน ประกาศนโยบาย ‘ลดเงินสมทบประกันสังคม’ สู้วิกฤตพลังงาน เชื่อทุกคนสนับสนุนแนวคิดนี้ เป็นมาตรการที่ช่วยลดรายจ่าย ลั่นเข้าใจเงินทุกบาทที่ถูกหักมีความหมาย
น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเอ็กซ์ @Dear_Khattiya ถึงกรณีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ประกาศนโยบายเร่งด่วน ลดเงินสมทบประกันสังคม สู้วิกฤตพลังงานว่า
ในฐานะที่เดียร์เคยเป็นลูกจ้าง และเคยจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาก่อน เข้าใจดีว่าเงินทุกบาทที่ถูกหักไปมีความหมายต่อชีวิตของคนทำงานมากแค่ไหน
เดียร์เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากจะสนับสนุนแนวคิดในการลดเงินสมทบประกันสังคมของท่านรัฐมนตรีแรงงาน เพราะเป็นมาตรการที่ช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานเช่นนี้ นโยบายที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และทำให้คนทำงานมีเงินเหลือเก็บเป็นทุนสำรองในยามฉุกเฉินมากขึ้น เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง
ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน พรรคเพื่อไทยเรายังคงยึดมั่นในหลักคิดเดิมเสมอ นั่นคือการยืนเคียงข้างประชาชน เดินหน้าผลักดันนโยบายที่ช่วยลดภาระ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน