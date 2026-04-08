ศุภจี ชี้สหรัฐฯหยุดโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ เป็นเรื่องดี เร่งถกอุตสาหกรรม รับวิกฤตเม็ดพลาสติก ก่อนนำทีมเข้าพบนายกฯ แจงผลประชุมรับมือ
เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติก หลังสหรัฐอเมริกา ประกาศหยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมว่า ดี ถ้ามีความแน่นอนเช่นนั้น เราจะสามารถควบคุมดูแลเรื่องสินค้าต้นทางได้ดีมากยิ่งขึ้น
โดยการประชุมเรื่องเม็ดพลาสติกในวันนี้ เพราะเพิ่งประกาศเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา จึงต้องคุยกับผู้ประกอบการว่าสต๊อกเป็นอย่างไร ทำไมช่วงนี้ราคาถึงสูงขึ้น เข้าใจได้ว่ามีความขาดแคลนจึงต้องสั่งเข้ามาเป็นวัตถุดิบ ในที่ประชุมจะหารือกับภาคอุตสาหกรรม เพราะการดูแลเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ต้องดูแลร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย
เมื่อถามถึงปริมาณสต๊อกเม็ดพลาสติก ในขณะนี้ นางศุภจี กล่าวว่า จะต้องมานั่งคุยกัน เพราะเม็ดพลาสติกมีหลายประเภท ไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่ง และจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก เนื่องจากไทยมีขยะพลาสติกจำนวนมาก แต่มีการรีไซเคิลเพียงแค่ 20%
ผู้สื่อข่าวถามว่าการประกาศหยุดยิง จะทำให้สินค้าเกิดความคล่องตัวในการขนส่งมากขึ้นใช่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ปกติเราดูอยู่ตลอด โดยเฉพาะสินค้าควบคุมว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ และมีต้นทุนเช่นใด เพื่อจะบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น หากหยุดยิงจริงจะเป็นผลดี ขณะนี้ต้องเช็กเรื่องสต๊อกและต้นทุนราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และควบคุมได้
จากนั้นเวลา 09.30 น. นางศุภจี พร้อมด้วย นายวราวุธ และคณะ เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรายงานผลการประชุมหารือข้อราชการ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติก และแนวทางรับมือกับราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น
และผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่เดินทางเข้าทำเนียบฯ มาพบหารือกับเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้รับทราบ