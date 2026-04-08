สื่อสภา โวย สำนักเลขาธิการสภาฯ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ไร้ประสิทธิภาพ สกรีนเข้มสื่อหลัก ขณะที่อินฟลูฯ เดินเข้า-ออก ได้ฉลุย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปัญหาการรักษาความปลอดภัยและความลักลั่นในการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอาคารรัฐสภา ภายหลังสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยกระดับมาตรการใหม่สำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ประจำรัฐสภา (สื่อจร)

โดยกำหนดให้ต้นสังกัดต้องส่งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันต่อสำนักประชาสัมพันธ์ จากเดิมที่สามารถให้สมาชิกรัฐสภาหรือสื่อประจำสภาฯ เป็นผู้รับรองหน้างานได้

จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงพบว่า มาตรการดังกล่าวสร้างอุปสรรคต่อการทำงานของสื่อมวลชนอย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานการเมืองในสภามักมีการแถลงข่าวด่วนหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้สื่อหลักหลายสำนักไม่สามารถส่งรายชื่อได้ทันตามกรอบเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนี้ ยังมีเสียงสะท้อนถึงมาตรฐานที่ลักลั่น โดยพบว่าสื่อมวลชนที่ไม่มีสังกัดชัดเจน หรือยูทูบเบอร์บางกลุ่ม สามารถเข้า-ออกอาคารได้โดยง่ายเพียงแค่มี สส. ให้การรับรอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาเกรงใจฝ่ายการเมือง

ขณะที่สื่อมวลชนที่มีต้นสังกัดชัดเจน กลับถูกบังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงยังมีรายงานการลักลอบเข้าอาคารผ่านชั้นใต้ดินและจุดเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบบรักษาความปลอดภัยยังเข้าไม่ถึง

ขณะที่สื่อมวลชนบางส่วนได้มีการทวงถามผ่านช่องทางออนไลน์ถึงความคืบหน้าในการจัดทำบัตรสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ซึ่งจนถึงปัจจุบันสำนักประชาสัมพันธ์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยิ่งสร้างความกังวลต่อการบริหารจัดการพื้นที่สื่อในช่วงวันแถลงนโยบายรัฐบาลที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งจะมีกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม แม้สื่อมวลชนจะพยายามสอบถามถึงมาตรฐานการรับรองที่ชัดเจน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีหมายด่วน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด

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