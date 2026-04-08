สุรทิน โต้หมอวรงค์ ยันสวัสดิการสส.ไม่ใช่บำนาญ เปรียบเหมือน ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้อดีตผู้แทนฯ เหน็บอดีตนายทหารที่เป็นสนช.ก็ได้ ตัดพ้อไม่มีอาชีพอื่น เป็นนักการเมืองอย่างเดียว
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายสุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ กล่าวถึงกรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี เสนอให้ตัดบำนาญ สส.-สว.ว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด ไม่ใช่บำนาญตามที่นพ.วรงค์ กล่าวอ้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงินหักกัน เช่น สวัสดิการชมรมหักคนละ 3,500 บาท เพื่อช่วยเหลืออดีตผู้แทนฯ
ที่ผ่านมาตนพบว่า บางคนเสียชีวิตตายไปโลงศพก็ยังไม่มี ทำให้ตนต้องควักเงิน ช่วยเหลือไป ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ สวัสดิการเล็กๆน้อยๆ การจะคิดบำนาญ เหมือนข้าราชการจึงไม่ใช่ ขอย้ำว่าไม่ใช่บำนาญแต่เป็นสวัสดิการ เมื่ออยู่ในสังคมก็ต้องมี เปรียบเหมือนกับการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการนำเงินสส.ที่ถูกหักในแต่ละเดือน
พูดกันง่ายๆ กลุ่มพวกทหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสนช. หลังจากปฏิวัติก็มาเอาบำนาญ แบบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ อยู่ตรงนี้เกิน 1 ปี ก็ได้ไป 20% บวกบำนาญข้าราชการเข้าไปอีก ซึ่งอันนั้นคือบำนาญ ทำไมถึงไม่ไปหักพวกนายพล แบบนั้นรับบำนาญตรงๆ
“แต่ของสส.ไม่ใช่ คือการเอาเงินผู้แทนฯไปให้สวัสดิการสส. อย่าไปเรียกบำนาญฟังแล้วตกใจ คนก็คิดว่าบำนาญป็นการเอางบประมาณแผ่นดินมาแล้วก็ชดเชยเลี้ยงกันไปจนตาย ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่” นายสุรทินกล่าว
เมื่อถามว่าบำนาญเป็นการใช้เงินภาษีประชาชนมาอุดหนุนเงินบำนาญด้วย จึงเรียกร้องให้ตัดเงินภาษีส่วนนั้นออก นายสุรทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้ว แต่นโยบายของรัฐบาลแต่ละช่วง ซึ่งเป็นงบประมาณ พอหรือไม่ที่จะสนับสนุน ดังนั้น จึงขอย้ำว่าเป็นสวัสดิการ ที่บางครั้งสส.ต้องไปช่วยชาวบ้าน
“ครูสุรทิน พิจารณ์ ไม่มีธุรกิจส่วนตัว คลินิกก็ไม่มีและไม่ได้เป็นหมอ โรงพยาบาลก็ไม่มี ทำการเมืองล้วนๆ จึงไม่มีอะไร วันนี้ก็จ่ายช่วยชาวบ้านไป 2 ศพ ศพละ 1,000 บาท” นายสุรทิน กล่าว