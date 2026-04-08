อรรถกร เผย กล้าธรรม จ่อยื่นกฎหมายเข้าสภา 3 ฉบับ วาง 20 ขุนพล ชำแหละนโยบายรัฐบาลทุกมิติ จับตา “ธรรมนัส” อาจร่วมอภิปรายด้วย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม แถลงถึงการยื่นกฎหมาย 3 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ว่า พรคกล้าธรรมจะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบับ คือ
1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ เสนอโดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้สามารถพัฒนาขึ้น
2. ร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และ 3.ร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครเกษตร ที่มีตนเป็นผู้ยื่น ในฐานะที่พรรคกกล้าธรรม มีความผูกพันกับเกษตรกรรม และเกษตรกรที่ถือครองที่ดินสปก. อยู่ทั่วประเทศ
เราเล็งเห็นว่ายังมีช่องว่างที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับเกษตรกรที่ถือครองสิทธิต่างๆ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ขณะที่อาสาสมัครเกษตร อาสาสมัครภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคสาธารณสุขหรืออื่นๆ ได้รับค่าตอบแทน แต่อาสาสมัครเกษตรทำงานด้วยใจยังไม่มีค่าตอบแทน
เราจึงอยากสานงานต่อตั้งแต่ตอนที่ตนเป็น สส. สมัยที่แล้ว จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่พรรคกล้าธรรมจะยื่นกฎหมายทั้ง 3 ฉบับให้กับสภาฯ พิจารณา
นายอรรถกร กล่าวว่า ไม่ว่าเราจะเป็น สส. ในส่วนของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน มีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรของพรรคเรามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งวันนี้เราได้รับความชัดเจนแล้วว่า เราจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน
และขอให้ติดตามในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 9-10 เม.ย. สส.พรรคกล้าธรรม ประมาณ 20 คน จะทำหน้าที่ตรวจสอบและทวงถามนโยบายต่างๆ ที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศไปในช่วงหาเสียงว่า สิ่งที่เขารับปากกับประชาชนจะทำตามสัญญาหรือไม่
เมื่อถามว่า การอภิปรายของพรรคกล้าธรรม จะเน้นประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เราจะแบ่งประเด็น 5 ข้อที่เราเห็นในเอกสาร และแบ่งคนไปตามหัวข้อ ฉะนั้น คงเน้นไปทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ หรือแม้กระทั่งการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐ และแนวทางการปรับปรุงกฎหมายกฎหมาย
เมื่อถามว่า ดูในคำแถลงนโยบายมีประเด็นใดที่น่าห่วงหรือน่ากังวลบ้าง นายอรรถกร กล่าวว่า ตนคงไม่ไปตำหนิหรือท้วงติงนโยบาย เพราะเชื่อว่านโยบายคงผ่านการคิดที่รอบคอบพอสมควรของรัฐมนตรีทุกคน ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางประเด็นที่เราอาจจะยังไม่ครอบคลุม
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การประกาศนโยบายมา ทำตามหรือไม่ ไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ เป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสนใจ และคงจะตรวจสอบเป็นพิเศษ เนื่องจากนโยบายเป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนไปอีก 4 ปี
และเมื่อช่วงเช้าเราได้คุยกันว่า เราอยากจะร่วมตรวจสอบรัฐบาล เพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ทำตามสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาไว้ โดยเฉพาะในวันที่ 9-10 เม.ย. รัฐบาลจะทำการสัญญาผ่านกระบวนการรัฐสภาไปยังพี่น้องประชาชนว่า เขาจะทำอะไรให้กับประชาชนคนไทยบ้าง
ฉะนั้น หน้าที่ของเราคือผลักดันให้รัฐบาลทำตามคำสัญญา ถ้าไม่ทำตามเราคงตรวจสอบและคงจะบี้ให้รัฐบาลทำตามในสิ่งที่เขาให้สัญญากับประชาชนไว้ ซึ่งในส่วนของพรรคกล้าธรรมได้รับการจัดสรรประมาณ 4 ชั่วโมง
เมื่อถามว่า จะมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ร่วมอภิปรายในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า กำลังโน้มน้าวอยู่ แต่ ร.อ.ธรรมนัส ได้คุยกันตั้งแต่แรกว่าวันนี้รอบนี้สมาชิกมาจากทั่วทุกภูมิภาค อยากจะให้สะท้อนตัวตน และความคิดของพรรคกล้าธรรมให้ได้มากที่สุด
หากมีเวลาเพียงพอ ร.อ.ธรรมนัส อาจจะมาอภิปรายสรุป แต่หากสมาชิกของพรรคได้อภิปรายครอบคลุมทุกประเด็นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องอภิปรายสรุป