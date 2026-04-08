ศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 28 ปี นครินทร์ ย้ำการหน้าที่ของศาลยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย และห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่โรงแรมเพนนินซูล่า นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระ 28 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้แทนจากต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนักวิชาการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม

นายนครินทร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอด 28 ปี การก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่หลักในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญยังคงยึด ยืนหยัดรักษาความชอบธรรมของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นกฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ระบบการเมืองการปกครอง และสิทธิเสรีภาพอื่นๆที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

รวมทั้งพยายามสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญทางรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือตรากฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ศาลรัฐธรรมนูญก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมเพื่อสันติภาพท่ามกลางระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง”

จะเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยน ความเห็นและทัศนคติที่มีประโยชน์ ความคาดหวังต่อการปฎิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การคุณภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการดำรงไว้ ซึ่งบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ และผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมต่อไป

สำหรับศาลรัฐธรรมนูญก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2541 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 28 ปีแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และในปีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระ 28 ปี

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