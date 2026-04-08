ศาลรธน.ไฟเขียว กกต.ขยายเวลา 15 วัน ส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหา ระบุบัญชีพยานหลักฐาน คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 แหล่งข่าวระดับสูงในศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีบัตรเลือกตั้ง สส.ที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.2569 ซึ่งตามคำร้องระบุว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าว น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้

ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรามาตรา 25 มาตรา 34 มาตรา 50 (3) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และ มาตรา 224

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ กกต. เลขาธิการ กกต. สำนักงาน กกต.ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ผู้ร้อง รวมถึงผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ภายใน 15 วัน

ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา กกต.ขอขยายเวลาการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติอนุญาตขยายเวลาไป 15 วัน คาดว่าจะครบกรอบช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้

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