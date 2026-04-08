เต้ มงคลกิตติ์ บุกยื่นหนังสือ ชง ผบ.ทบ. ประกาศกฎอัยการศึก คุมบริหารจัดการน้ำมันชั่วคราว หวั่นประเทศเสียหาย ปูดข่าว2บิ๊กทบ.-ตร.ถกความจำเป็นใช้กฎอัยการศึก
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
หนังสือดังกล่าวยื่นถึง ผบ.ทบ. เพื่อขอให้พิจารณาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เนื่องจากเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ทั้งราคาน้ำมันและสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงกำลังพลและครอบครัวของทหาร
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลว่า ผบ.ทบ.และผบ.ตร. อยู่ระหว่างหารือถึงความจำเป็นในการใช้กฎหมายดังกล่าว โดยมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเปรียบเสมือนภาวะสงครามที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง และหากไม่เร่งแก้ไขอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งค่าอาหาร ค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้ ยังเสนอให้กองทัพพิจารณาความเป็นไปได้ในการประกาศกฎอัยการศึก เพื่อเข้าควบคุมโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งในประเทศเป็นการชั่วคราว ก่อนที่นายทหารเวรจะรับหนังสือดังกล่าวไว้ดำเนินการตามขั้นตอน และเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบต่อไป