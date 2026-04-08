“แสวง” ยัน กกต. ให้ความเป็นธรรม ปชน. คดียุบพรรค ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสิน ชี้การสอบสวนเป็นความลับ จะกระจ่างก็ต่อเมื่อมีมติ
วันที่ 8 เม.ย.2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงคดียุบพรรคประชาชน จากกรณีบริษัทสเปกเตอร์ ซี จำกัด ว่า คดียุบพรรคอยู่ที่ข้อเท็จจริงและขอกฎหมายที่บัญญัติไว้ ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบ เรื่องยุบพรรค กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า องค์ประกอบความผิด คืออะไร ส่วนจะเข้าเหตุกฎหมายหรือไม่ กำลังสอบข้อเท็จจริง
โดยได้เชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำแล้ว หลังจากที่กกต.ได้รับเรื่องพิจารณา เมื่อเรื่องเข้าระบบมาแล้วก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรค ต้องดูข้อเท็จจริง ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าวันนี้ทางคณะอนุกรรมการกกต.เรียกผู้ร้องมาให้ปากคำทางกกต.ทราบหรือไม่ เลขากกต.กล่าวว่า กระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นความลับตนไม่สามารถล่วงรู้ได้ จะมีความกระจ่างอีกครั้งก็ต้องเมื่อส่งให้กกต.พิจารณาและมีมติแล้ว ถึงจะบอกได้ว่าผลเป็นอย่างไร จะอธิบายทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ต้องรอ
“พรรคจะได้รับความเป็นธรรม ส่วนความรู้สึกของคนแต่ละฝ่ายก็เป็นการแสดงความรู้สึกของประชาชน ไม่ได้มีผลกับการทำงาน ซึ่งกกต.จะพิจารณาอย่างเดียว คือ เรื่องกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย จะไม่นำความรู้สึกประชาชนมาใส่รวม เพราะต้องกกต.ปฏิบัติตามกฎหมาย”นายแสวง กล่าว