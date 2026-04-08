เสียงสะท้อนจากร้านผัดไทย “เท่าพิภพ” จี้รัฐบาลแก้ต้นทุนพุ่ง หวั่น ระเบิดเวลาเศรษฐกิจทำงาน ก่อนร่ำลากลางสภา บอกอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูด ก่อนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ในช่วงเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือนั้น
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน หารือความเดือดร้อนของประชาชนว่า หลังจากที่ลงพื้นที่ได้เจอผู้ค้าหลายคน ร้านผัดไทยในเขตบางพลัด ตนได้ไปสอบถามที่ราคาของขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่จะไม่ไหว เขาบอกว่าต้นทุนต่อ 1 จานเพิ่มมา 3 บาท เขาก็สงสารผู้ซื้อ กลายเป็นประชาชนช่วยประชาชน บางครั้งเขาก็บ่นมาถึงตนว่า ช่วยกันเองแล้วจะมีรัฐบาลไปทำไม
“เขาบอกว่าถ้าครบ 5 บาทเมื่อไหร่ ก็จะขึ้นราคา ตอนนี้เหมือนระเบิดเวลาที่นับถอยหลังมาเรื่อยๆ ว่าจะครบ 5 บาทแล้ว ดังนั้น ประเทศไทยนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้ว ผมคิดว่าเรามีระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นอยู่ ระเบิดเวลาที่เกิดขึ้น ประเทศไทยที่เรารู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” นายเท่าพิภพ กล่าว
นายเท่าพิภพ กล่าวต่อว่า หลายอย่างทำให้ระเบิดเวลานี้ ใกล้ระเบิดขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องนิติรัฐนิติธรรมของประเทศนี้ก็เช่นกัน การใช้นิติสงครามประหารทางการเมือง อย่างที่พวกตนโดนอยู่ก็เป็นตัวเร่งเวลาให้ระเบิดเร็วขึ้นเช่นกัน ระบบรัฐราชการรวมศูนย์ปรับตัวยาก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นเดียวกัน ยังไม่นับภูมิประเทศ กระแสอันเชี่ยวกรากนี้ รัฐบาลจะทำยังไง
“ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้พูดในสภาแห่งนี้ ก่อนที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ คงไม่มีใครอินโนเซนต์พอที่บอกว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง ฝากท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า เรายังพอมีเวลาที่จะปลดชนวนระเบิดเวลาลูกนี้ ก่อนที่มันจะสายไป ผมเองแม้จะไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ก็จะทำหน้าที่นั้นเช่นเดียวกัน” นายเท่าพิภพ กล่าว