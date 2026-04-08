แสวง เผยคดีฮั้วเลือกสว. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารกว่า 7 หมื่นแผ่น เตรียมบรรจุเข้าวาระประชุม ชี้คดีซับซ้อนหลายข้อหา-ผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก ต้องให้กกต.พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการคดีฮั้วเลือก สว. ว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนธุรการของสำนักงาน กกต. ซึ่งกำลังจัดทำเอกสารเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม
โดยเฉพาะคดีนี้ มีเอกสารจำนวนมาก จากที่ทราบมีประมาณ 70,000 แผ่น และหากแยกเป็นส่วนความเห็น จะมีประมาณ 2,000 แผ่น จึงต้องใช้เวลาจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กกต.
ส่วน กกต.จะพิจารณาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งต้องดูรายละเอียดอย่างละเอียด เนื่องจากคดีเลือกฮั้วสว. มีความซับซ้อน มีหลายข้อหา และมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก
ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องคดีฮั้วสว. กกต.ก็รอสำนักงานส่งเรื่องมาให้พิจารณา โดยทราบว่ามีข้อมูลจำนวนมาก ทางสำนักงานก็เร่งดำเนินการอยู่
ทั้งนี้ กกต.จะดำเนินการให้รอบคอบ ยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลา เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงที่ประชุมกกต. ก็พร้อมพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในสำนวน