เลขาฯ กกต. แจงความคืบหน้าเลือกตั้งเขต 2 สุพรรณบุรี รอผลสอบนับคะแนนไม่ถูก-ไม่สุจริตกันแน่ ชี้ล่าช้าไม่มีผลกระทบประชุมสภา
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง สส.เขต 2 สุพรรณบุรี ที่ยังไม่ประกาศรับรองสส.ว่า เรื่องดังกล่าวมาถึงกกต.กลางแล้ว ซึ่งเรื่องร้องเรียนนี้ เป็นเรื่องการนับคะแนนแล้วมีผลต่างกันมาก จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง
ทางสำนักงาน ได้เสนอกกต. ว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือ การนับคะแนนที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามจริงเคยเสนอเข้าไปยังกกต.แล้วรอบหนึ่ง แต่กกต.ขอให้ไปสอบสวนให้ได้ทั้ง 2 ประเด็น ว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือนับคะแนนไม่สุจริตเที่ยงธรรม
ถ้าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ก็อาจจะเหมือนกรณีที่ผ่านมาว่า มีการกระทำผิดไหม ถ้าทำผิด คนทำผิดก็ต้องรับผิดชอบไป แต่ถ้าเป็นการไม่สุจริตเที่ยงธรรมนั้น อาจต้องมีการเลือกตั้งใหม่ แต่ตอนนี้เราก็ยังรอผลการสอบสวนอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร
นายแสวง กล่าวอีกว่า ส่วนที่ข้อกังวลเรื่องกรอบเวลาในการประกาศรับรองนั้น ตามกฎหมายมาตรา 121 เรื่องการประกาศผลเลือกตั้ง ระบุว่าให้ประกาศผลไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซนต์ ซึ่งเราได้ประกาศไปแล้ว ดังนั้น ไม่มีผลอะไรสภาก็ประชุมกันไปตามปกติ ถือว่าไม่กระทบอะไร เราก็ยังมีเวลาทำงานอยู่