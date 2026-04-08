อนุทิน เข้าสภาฯ เจอ เท้ง แวะทักทาย-พูดคุยกันปกติ ก่อนเข้าทำเนียบฯ ยังสวมบทเงียบยิ้มให้สื่อ หลังโดนถามสหรัฐ-อิหร่าน ตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
โดยระหว่างรอลงชื่อบริเวณหน้าห้องประชุม ได้พบกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมกับ สส.พรรคประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งนายกฯ เข้าไปพูดคุยและทักทายตามปกติ
จากนั้นนายอนุทินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่ม สส.พรรคภูมิใจไทย รวมถึงรัฐมนตรีของพรรคช่วงหนึ่ง ก่อนเข้าไปยังห้องประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมประชุม
ต่อมาเวลา 13.10 น. นายกฯ เดินทางออกจากรัฐสภาไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล ระหว่างที่นายกฯ เดินไปขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ตกลงที่จะหยุดยิง 2 สัปดาห์ พร้อมกับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่
แต่นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถาม รวมถึงปฏิเสธตอบคำถามกรณีการพูดคุยร่วมกับเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ที่เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่ามีการขอซื้อน้ำมันจากรัสเซียหรือไม่
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าจะปิดวาจาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรสื่อเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน เพียงแค่หันมายิ้มให้สื่อมวลชน