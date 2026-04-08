ยศชนัน ชู จุลสาหร่าย KU01 นวัตกรรมความหวังใหม่ ปั้นเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้นำ Wellness โลกและพลังงานสะอาด ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ชี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดโปรตีนสูง
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเปิดตัวโครงการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากจุลสาหร่าย Chlorella vulgaris KU01
นายยศชนัน กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อพาชาติก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่ติดหล่มมาอย่างยาวนาน ความหวังสำคัญคือการผลักดันยุทธศาสตร์ Wellness ที่เชื่อมโยงภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ที่สมบูรณ์แบบและมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในสมรภูมิเทคโนโลยีโลกหรือ Tech War ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครในทุกเรื่อง แต่ต้องมุ่งเน้นในจุดที่แข็งแกร่งที่สุดคือการเกษตรมูลค่าสูงและ Wellness หากเราบอกว่าเราคือเบอร์หนึ่งด้านนี้
ตนมั่นใจว่าเวทีโลกจะอยากเดินเข้ามาหาเราเอง วิสัยทัศน์นี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านนโยบาย Continuous Education เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีทักษะขั้นสูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องกลับมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า โครงการวิจัยจุลสาหร่าย KU01 คือคำตอบที่ตรงจุดที่สุดในการสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารและพลังงาน โดยจุลสาหร่ายสายพันธุ์นี้ มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อพื้นที่สูงกว่าปาล์มน้ำมันถึง 16 เท่า และสูงกว่าถั่วเหลืองถึง 213 เท่า
สามารถสกัดน้ำมันมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงถึงร้อยละ 59.44 เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปกติ อีกทั้งจุลสาหร่ายยังเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึงร้อยละ 80-96 สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศอย่างลงตัว
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า นอกจากด้านพลังงานสะอาดแล้ว นวัตกรรมนี้ยังเป็นทางรอดสำคัญของอุตสาหกรรมโปรตีน โดยการนำชีวมวลสาหร่ายมาทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงอย่างกากถั่วเหลืองและปลาป่น
ผลการทดสอบในสูตรอาหารโคขุน พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างเห็นผล ขณะเดียวกันในมิติของอาหารคน จุลสาหร่าย KU01 ถือเป็น ซูเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 50-70 และอุดมด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางมูลค่าสูง สร้างโอกาสใหม่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชีวภาพไทยอย่างครบวงจร
นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิกฤตการณ์โลก ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ม.เกษตรศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยพร้อมจะผลักดันโครงการจุลสาหร่าย KU01 จากระดับห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของไทยสืบไป สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกระทรวง อว.ที่จะสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างมูลค่าสูงให้แก่สังคมไทยในระยะยาว