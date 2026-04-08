ทรงศักดิ์ เผย โชคดีและดีใจ นั่งเก้าอี้รองนายกฯ ได้ทำงานใกล้ชิดนายกฯ อนุทิน เมินฝ่ายค้านใช้เวทีแถลงนโยบาย ซักฟอก ชี้เป็นสีสันไม่น่าเบื่อ เชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม
เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการดำรงตำแหน่งรองนายกฯ โดยที่ผ่านมาภาพจำคือเป็น รมช.มหาดไทย มาตลอด ว่า ถ้าถามถึงความรู้สึก รู้สึกว่าปกติ เพราะการทำหน้าที่รัฐมนตรี อยู่ที่นายกฯมอบหมาย อาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราทำตรงนู้นแล้วอาจมีเรื่องที่เราเหมาะสมกว่า เลยให้ช่วยทำงานตรงนี้
ยิ่งเป็นรองนายกฯ ถือว่าเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดนายกฯ ถือว่าโชคดีและดีใจ งานที่ทำบางส่วนก็ต้องอาศัยองคาพยพกระทรวงมหาดไทย เข้ามาบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเรามีงานที่เคยทำอยู่แล้ว
คราวนี้มาทำอีกงานหนึ่ง แต่ยังต้องอาศัยองคาพยพของกระทรวงมหาดไทยดำเนินงาน เพื่อให้งานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์กับประชาชน
เมื่อถามถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้ ฝ่ายค้านจองกฐินเหมือนเตรียมซักฟอกรัฐบาล นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปกังวลใจ ส่วนตัวไม่กังวลเลย เมื่อเป็นฝ่ายบริหารถือว่าการแถลงนโยบายเป็นหน้าที่
สมาชิกหลายคนคงทำงานเพื่อบ้านเมือง อาจให้ข้อแนะนำหรือข้อท้วงติงบ้าง เพราะแต่ละคนมีความรู้หลากหลาย เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกให้ข้อมูลมา แล้วนำมาดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็นำมาใช้
ผู้สื่อข่าวถามว่าเวทีนี้ยังไม่ควรที่จะซักฟอกหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของสมาชิก บางคนอาจพูดเหมือนการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่คิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพียงแต่มีน้ำเสียงหรืออะไรประมาณนี้ ที่ทำให้สภาฯเป็นที่น่าสนใจ ถ้าสมาชิกหลายคนอภิปรายไปเรียบๆ บางทีคนที่ติดตามการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาล อาจดูน่าเบื่อ สำหรับตนอยู่สภาฯมานานเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามว่ามองว่ากระแสความนิยมของประชาชน ที่มีต่อรัฐบาลลดลงไม่เหมือนกับการเข้ามาในตอนแรกหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ยังวัดไม่ได้ รัฐบาลเพิ่งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา จะบอกว่าวัดความนิยมในขณะที่ยังไม่ได้ทำงานจริงๆ คงยังไม่ได้ และเชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองต้องมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง และนายกฯ มีความตั้งใจแก้ปัญหาของบ้านเมือง
เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ 4 ปีหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า คิดว่าด้วยองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกฯ มั่นใจว่า รัฐบาลอยู่ได้