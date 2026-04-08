ปชน.ระทึก ป.ป.ช.เตรียมหอบเอกสารกว่าหมื่นแผ่น ยื่นศาลฎีกา พรุ่งนี้เช้า ฟันจริยธรรมร้ายแรง 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล คดีเสนอแก้ไขม.112
วันที่ 8 เม.ย.2569 รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ในวันที่ 9 เม.ย. เวลา 08.00 น. คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการป.ป.ช. นำคำร้อง คดี 44 สส.พรรคก้าวไกล กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณ๊เสนอแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งเป็นเอกสารกว่าหมื่นแผ่น รวมหลายสิบลัง ไปยื่นต่อศาลฎีกา สนามหลวง
สืบเนื่องจากที่ประชุมป.ป.ช.มีมติเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2569 กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สส.พรรคก้าวไกล กับพวกรวม 44 คน ร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (แก้มาตรา 112) ที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1)
โดยมีเจตนามุ่งประสงค์จะลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการไม่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ และไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
การกระทำดังกล่าวเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองในวงกว้างอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังได้นำเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวมากำหนดไว้เป็นนโยบายในการหาเสียง
ที่ประชุมป.ป.ช.จึงมีมติให้ส่งเรื่องและความเห็นต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง