‘อนุทิน’ เซ็นคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ รมช.มหาดไทย เจ้าตัวคุมปกครอง ‘พลพีร์’ ดูที่ดิน-พช.-กฟภ.-กฟน. ‘เจเศรษฐ์’ โยธาฯ-ปภ.-กปภ.-กปน. ‘วรศิษฎ์’ สถ.- กทม. – อจน. – อต.
วันที่ 8 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 881/2569 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยนายอนุทินสั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน และกำกับดูแล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำกับดูแล การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การตลาด
โดยสาระสำคัญของคำสั่งกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว มอบหมายอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย “สั่งและปฏิบัติราชการ” คือ การสั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา และ “กำกับดูแล” คือ การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของรัฐวิสาหกิจที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ