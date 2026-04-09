เปิดเนื้อหานโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา นายกฯ ยึด 3 หลักการ 5 เสาหลัก พัฒนากองทัพ ทหารอาสา 100,000 อัตรา ย้ำเป้าประเทศมั่นคง คนไทยตั้งตัวได้ โลกเชื่อมั่น
วันที่ 9 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยในเอกสารแถลงนโยบายของรัฐบาลหรือที่เรียกว่า “สมุดปกน้ำเงิน” มีการระบุถึงหลักการทำงาน และนโยบายของรัฐบาล จำนวน 21 หน้า
สาระสำคัญของนโยบายยึดหลัก 3 ประการในการบริหารประเทศ ได้แก่ 1.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ควบคู่การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
สำหรับนโยบายหลัก แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวม 19 หน้า ประกอบด้วย
1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ มุ่งสร้างโอกาสอย่างทั่วถึง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้แข่งขันได้ ยกระดับประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมขับเคลื่อนการค้า เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลก พัฒนาเกษตรสู่ เกษตรแม่นยำ-ยั่งยืน และยกระดับการท่องเที่ยวสู่การสร้างมูลค่าสูง
สร้างโอกาสการเริ่มต้นและเติบโตอย่างทั่วถึงให้กับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทย โดยเฉพาะคนตัวเล็กในระบบเศรษฐกิจ เน้นส่งเสริมการลงทุน SMEs เร่งจัดการภาระที่บั่นทอนศักยภาพการเติบโตของคนไทย เพื่อให้ทุกคน ตั้งต้นและไปต่อได้
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ทันต่อยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพิ่มบทบาทเอกชน และทางเลือกให้เข้ามาร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งทุน และเทคโนโลยีตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงคนไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศเชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลก สร้างพันธมิตรการค้า
ด้านการเกษตร เปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรแม่นยำ เกษตรมั่งคง เกษตรยั่งยืนควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน และด้านการท่องเที่ยวจะสร้างไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญในภูมิภาคยกระดับภาคท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าสูง
ด้านการท่องเที่ยว “สร้างไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญในภูมิภาคยกระดับภาคท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าสูง“ โดย ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาให้ไทยเป็นจุดหมายในการเดินทาง 365 วัน (Destination Thailand) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนได้รับประโยชน์และมีความพร้อมในการร่วมกันดูแลและรักษาอย่างยั่งยืน ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2.นโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคง เสริมบทบาทไทยในเวทีโลก ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจแบบ ทีมประเทศไทย ดูแลความมั่นคงชายแดน แก้ปัญหาข้ามพรมแดน และสานต่อการแก้ปัญหาไทย-กัมพูชาด้วยสันติวิธี รวมถึงศึกษาแนวทางยกเลิก MOU 2544
พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบ เช่น ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงิน ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดอย่างจริงจัง และจะทบทวนนโยบาย Free Visa รวมถึงพัฒนากองทัพ และโครงการทหารอาสา 100,000 อัตรา แบบสัญญาจ้าง 4 ปี
3.นโยบายด้านสังคม ผลักดัน เรียนฟรี มีงานทำ พัฒนาระบบสาธารณสุข รักษาได้ทุกที่ ยกระดับประกันสังคม และพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทยให้สามารถรักษาทุกที่ได้ทันที รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ใช้ AI ทางการแพทย์ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย และเตรียมพร้อมสังคมสูงวัย
4.นโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วย Big Data และ AI เพิ่มความแม่นยำระดับตำบล ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำ และผลักดันเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก และเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
5.นโยบายด้านบริหารภาครัฐและกฎหมาย ปฏิรูประบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผลักดันกฎหมาย Super License ภายใน 180 วัน และเร่งเสนอร่างชุดกฎหมาย (omnibus Law) เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายใน 1 ปี พร้อมเร่งยกเลิกกฎหมายล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับ แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ รัฐบาลจะบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 162 และยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดกลไกขับเคลื่อนแบบ Cluster 5 ด้าน ครอบคลุมเศรษฐกิจ การผลิต โครงสร้างพื้นฐาน สังคม และความมั่นคง
ช่วงท้าย ระบุด้วยว่า ประเทศกำลังเผชิญความท้าทายสูง หากหยุดนิ่งจะยิ่งถดถอย รัฐบาลพร้อมทุ่มเทเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ยกระดับเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสให้ประชาชน พร้อมย้ำเป้าหมาย ประเทศไทยต้องมั่นคงจากภายใน คนไทยตั้งตัวได้ เศรษฐกิจแข่งขันได้ และโลกเชื่อมั่น