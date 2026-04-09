เท้ง เผย 20 ขุนพล ปชน.พร้อมอภิปรายนโยบายรัฐ ลั่นไม่เสียกำลังใจ แม้ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกา ฟันผิดจริยธรรม ยัน เดินหน้าการเมืองต่อ
เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันแรก ว่า พรรคประชาชน เตรียมบุคลากรไว้ 20 คน เพื่ออภิปรายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน และเรื่องอื่น
ขอให้ติดตามการอภิปรายทั้ง2 วัน ที่เนื้อหาจะไม่ซ้ำซ้อนแน่นอน โดยเราหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการแบ่งงาน แบ่งเวลาเรียบร้อยแล้ว ส่วนเนื้อหาต่างคนต่างเตรียม ซึ่งต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคฝ่ายค้านจะต้องมาหารือในรายละเอียดของเนื้อหากันก่อน
ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมยื่นเอกสารร้องต่อศาลฎีกา กรณี 44 อดีตสส.พรรคก้าวไกล ที่เข้าชื่อแก้ไขมาตรา 112 ผิดจริยธรรมร้ายแรง ในวันนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า กระบวนการปกติที่รับทราบ หากไม่มีการเร่งรัด ศาลจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคงต้องรอหลังจากสงกรานต์
แต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เสียสมาธิในการอภิปรายนโยบาย เราพร้อมทำหน้าที่เต็มที่ แต่ไม่ประมาท หากมีคนกดปุ่มเร่งรัดขอให้ประชาชนช่วยกันจับตา
ส่วนที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.ระบุว่าการอภิปรายครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้าย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้มีพูดคุยกับนายเท่าที่พิภพ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และคนที่อยู่ในข่ายของ 44 สส. ทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในสภาฯยังทำหน้าที่เต็มที่ ไม่มีใครเสียกำลังใจ
ถึงเวลาหากต้องมีอุบัติเหตุทางการเมือง เชื่อว่าสิ่งที่พวกเรามารวมตัวทำงานการเมืองในวันนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะจะอยู่ตรงไหนบทบาทไหน พร้อมขยับเขยื้อนการเมืองเพื่อประชาชนต่อไป
เมื่อถามถึงการประชุมใหญ่สามัญพรรค หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า การประชุมใหญ่ต้องจัดไปตามระเบียบ โดยต้องจัดไม่เกินเดือนเม.ย.นี้