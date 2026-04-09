ป.ป.ช. ขนสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมเสนอแก้มาตรา 112 ส่งศาลฎีกา เผย 10 สส.ปชน.ระทึก ลุ้นศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569 ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำรถตู้ 3 คัน ขนสำนวนจำนวนหลายสิบลัง คดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ที่ลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้ศาลฎีกา พิจารณาฐานผิดจริยธรรมร้ายแรง
โดยเมื่อเวลา 09.15 น. พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่ศาลใช้รถเข็นทยอยขนสำนวนจากรถตู้ของป.ป.ช.ขึ้นไปยังอาคารศาลฎีกา โดยมีเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ศาลตรวจเช็กจำนวนสำนวนอย่างใกล้ชิด โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จะเดินเข้าไปยังอาคารศาลฎีกา
สำหรับคดีนี้มาจาก เมื่อปี 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้นำชื่อรวบรวมสส.ในพรรคจำนวน 44 คน ซึ่งไม่ครบทุกคน ยื่นเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน 5 ฉบับ รวมถึงมีร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อประธานรัฐสภา
โดย 44 สส.จากพรรคก้าวไกลที่ถูกป.ป.ช.ยื่นคำร้องนั้นมี 10 คนที่ดำรงตำแหน่งสส.พรรคประชาชนอยู่ในขณะนี้ เป็นสส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค
3.นายรังสิมันต์ โรม 4.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง 5.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 6.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 7.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 8.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และสส.แบบแบ่งเขตจำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.
ก่อนหน้านี้ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า การยื่นฟ้องคดีดังกล่าว ป.ป.ช.ต้องจัดทำเอกสารคำฟ้องจำนวน 56 ชุด พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบเอกสาร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำร้องครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอไปตามกระบวนการของศาลฎีกา
นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน ไม่มีประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้องว่า ไปยื่นคำร้องในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เพราะการแถลงนโยบายไม่ได้เกี่ยวกับ ป.ป.ช.
เมื่อ ป.ป.ช.ไปยื่นคำร้องในวันนี้แล้ว ศาลฎีกาก็ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ออกมาในวันเดียวกัน ต้องรอขั้นตอนตั้งองค์คณะไต่สวนมาพิจารณาสำนวน ป.ป.ช.ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จึงจะพิจารณาว่าจะสั่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งยังไม่รู้ศาลจะมีคำสั่งออกมาวันใด