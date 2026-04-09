เพื่อไทยเดือด ประท้วง ‘เท้ง’ ถอนคำพูดขายวิญญาณ ร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ชี้ใส่ร้ายชัดเจน ก่อน ‘โสภณ’สงบศึก วินิจฉัยให้เปลี่ยนคำพูด
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2569 รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม
ระหว่างที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปราย ตอนหนึ่งได้อ้างถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประกาศรับรองให้นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็น สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ทั้งที่มีปัญหาเรื่องผลการนับคะแนนไม่ตรงกับวันเลือกตั้งเมื่อ 8 ก.พ.
ทำให้นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทยลุกประท้วงว่าไม่เป็นตามข้อบังคับเนื่องจากอยู่นอกเหนือจากคำแถลงนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ดี นายโสภณ วินิจฉัยให้นายณัฐพงษ์ อภิปรายต่อจนจบ
จากนั้นนายณัฐพงษ์ ได้อภิปรายพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทย ทำให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลุกประท้วงและขอให้ถอนคำพูด แม้จะใช้คำว่าพรรคอันดับสอง แต่หมายความถึงพรรคเพื่อไทย ซึ่งระบุว่าขายวิญญาณ ถือว่าเป็นคำที่สร้างความเสียหาย
ขอให้ถอนคำพูด เพราะกระบวนการการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกลไกการเมืองในระบบอบรัฐสภา เมื่อพรรคอันดับหนึ่งเชิญ พรรคอันดับสาม คือ พรรคเพื่อไทยเข้าร่วม จึงได้หารือถึงการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนความเป็นรัฐร่วมกัน
“พรรคเพื่อไทยตอบตกลงเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย ผมเข้าใจท่าน แต่การอภิปราย ลีลามาก ใช้คำพูดไม่ถูก เกิดความเสีหาย ดังนั้น เพื่อใหการประชุมเดินหน้า ขอให้ถอนคำพูด” นายจุลพันธ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงแรก นายณัฐพงษ์ ไม่ยอมถอนแต่ขอให้ประธานสภาฯ วินิจฉัย โดยนายโสภณ วินิจฉัยว่า คำว่าขายวิญญาณประชาธิปไตยเป็นการกล่าวหา การกล่าวหา เหมือนใส่ร้าย ซึ่งไม่เหมาะจะกล่าวร้าย ตนขอให้เปลี่ยนคำพูด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
จากนั้น สส.พรรคประชาชน ได้แก่ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกประท้วงคำวินิจฉัย เนื่องจากมองว่าเป็นการใช้บรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้อง และหากในการประชุมมีการกล่าวหาเล็กน้อย ต้องให้ถอนทุกคน อย่างไรก็ดี คำที่อภิปรายหากไม่เห็นด้วย ขอให้ใช้สิทธิชี้แจง
ทำให้นายจุลพัน ธ์ลุกประท้วงอีกครั้งพร้อมยกข้อบังคับการประชุมข้อ ข้อ 69 วรรคสอง ว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ให้ใส่ร้าย และพวกท่านยอมรับแล้วว่าใส่ร้ายพวกตน ถือว่าผิดข้อบังคับ จึงขอให้ถอน
จากนั้นนายณัฐพงษ์ ลุกเปลี่ยนคำพูดตามคำวินิจฉัยของประธานสภาฯ ว่า ขอเปลี่ยนว่าละทิ้งจุดยืนเดิม
ทำให้นายจุลพันธ์ลุกขึ้นอีกครั้งแล้วอภิปรายว่า “หากจะใช้วิธีตอดเล็ก ตอดน้อย ศักดิ์ศรี คุณภาพของพรรคท่านเดินตามนั้น ผมยอม”