ลุงป้อม เปิดมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อนตท.6-อดีตผู้นำเหล่าทัพ-คนใกล้ชิดร่วมรดน้ำอวยพรวันสงกรานต์ เจ้าตัวลั่นขอคนไทยมีความสุข-เจริญรุ่งเรือง พร้อมบอกเคล็ดลับดูแลสุขภาพหลังวางมือการเมือง
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดให้บุคคลต่างๆ เข้ารับพร เนื่องใน เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2569 โดยมีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 มาร่วมงาน เช่น พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภา และ พล.อ.นพดล อินทปัญญา
นอกจากนี้ยังมีนายทหารที่เป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิด อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผบ.ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร อดีตผบ.ทบ. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. และ พล.อ.สนิทชนก สังขจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และพล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
รวมถึงบุคคลทางการเมือง เช่น นายไพบูลย์นิติตะวัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นายวัน อยู่บำรุง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
พล.อ.ประวิตร กล่าวอวยพรขอให้ประชาชนชาวไทย มีความสุข ในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมบอกถึงเคล็ดลับ การดูแลสุขภาพว่า ในทุกๆวันจะรับประทานอาหารวันละมื้อ เฉพาะมื้อกลางวันมื้อเดียว
พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
เมื่อถามถึงน้ำมันราคาแพงช่วงนี้ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ออกความเห็น พร้อมย้ำว่า จะเดินหน้าพาไปชิมอาหารร้านอร่อยกันต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้บางร้านยอดขายไม่ดีนัก แต่เมื่อเดินทางไปชิมและถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ ก็ทำให้บางร้านมีประชาชนตามไปลองชิมกันมากขึ้น