อิ๊งค์ ควงสามี เยี่ยม ‘ทักษิณ’ ครบ 7 เดือนในเรือนจำ ท่ามกลางเพื่อนมงฟอร์ต 08 รวมตัวให้กำลังใจแน่น ทนายเผยยังไร้ความคืบหน้าพักโทษ หวั่นกระทบการทำงานเจ้าหน้าที่
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ คู่สมรส เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ เข้าพบในครั้งนี้ด้วย
สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 เดินทางมารอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างหนาตา
จากการสอบถามตัวแทนกลุ่มเพื่อนระบุว่า ได้นัดรวมตัวกันเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจที่เรือนจำในทุก 1 เดือน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อแสดงพลังใจส่งถึงครอบครัวและตัวนายทักษิณ อย่างต่อเนื่อง
การเดินทางมาในวันนี้ ถือเป็นการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งที่ 54 ปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ มาครบ 7 เดือนพอดีในวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งทันทีที่ น.ส.แพทองธาร มาถึง ได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนของบิดาอย่างเป็นกันเอง โดยตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ต 08 กล่าวสั้นๆ กับ น.ส.แพทองธาร ว่า “ขอเป็นกำลังใจให้”
ภายหลังใช้เวลาเข้าเยี่ยมในเรือนจำเกือบ 1 ชั่วโมง น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการพูดคุย โดยระบุเ ว่า “ขอคุยกับเพื่อนพ่อก่อน” ก่อนใช้เวลาพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนนายทักษิณอีกครู่หนึ่งและขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกไปทันที
นายวิญญัติ เปิดเผยสั้น ๆ ถึงความคืบหน้าเรื่องการพักโทษของนายทักษิณว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม และยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในรายละเอียด เนื่องจากเกรงว่าข้อมูลต่างๆ อาจจะไปสร้างความกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้