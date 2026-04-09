อนุทิน ทักทาย ธรรมนัส กลางสภา พบหน้ากันครั้งแรก หลังภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล กล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน ระหว่างการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ถัดมาเวลา 11.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินลงจากบังลังก์หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น และได้เดินทักทาย สส.

ช่วงหนึ่งนายอนุทิน เดินไปที่บริเวณนั่งของ สส.พรรคกล้าธรรม พร้อมกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสส.ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย

โดยนายอนุทิน ยกมือไหว้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัส จะรับไหว้ พร้อมกับที่นายอนุทินจะยื่นมือไปแตะที่แขนของ ร.อ.ธรรมนัส แล้วจะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มกันทั้ง 2 ฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการพบหน้ากันอย่างเป็นทางการผ่านสื่อครั้งแรก ภายหลังพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งไม่นำพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมใน ครม.ชุดนี้ด้วย

 

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