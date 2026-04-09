‘ทวี’ บี้ถาม ‘นายกฯ’ ปมมือปืนใช้รถ กอ.รมน ลอบสังหาร ‘สส.กมลศักดิ์’ จี้เร่งเคลียร์ให้กระจ่าง ชี้เป็นจุดวัดผลงานด้านนิติธรรม
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 9 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวว่า ครม. รับปากและยืนยันต่อสภาฯ คือหลัก 3 ประการ โดยเฉพาะยึดมั่นหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม การบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในข้อดังกล่าวครอบคลุมทุกมิติ
ซึ่งตนมีมิติที่อยากซักถาม คือ การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อนำสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่พื้นที่ ทั้งนี้ ไม่มีโครงสร้างหรือบริบทที่เห็นได้ สำหรับปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคำถามมากกว่าคำตอบ โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อใดจะจบ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า อยากถามนายกฯ ว่า เหตุการณ์ลอบสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ และพวก เมื่อช่วงดึกวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากการโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ โดยได้รับสิ่งตอบแทน คือ พบปืนสงคราม 2 กระบอก ยิงไปยังรถของนายกมลศักดิ์ที่กำลังเลี้ยวเข้าบ้าน จำนวน 33 นัด จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดและออกหมายจับ
“สิ่งที่น่าตกใจ คือ รถยนต์กะบะที่ใช้ในในวันก่อเหตุ มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ สำนักนายกรัฐมนตรี กอ.รมน. นี่คืออะไร ที่บอกว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ แก้ด้วย กอ.รมน. ที่มีนายกฯ เป็นผู้อำนวยการ สิ่งที่อยากเรียกร้อง คือ ตอนนี้สังคมคิดว่าทำไม กอ.รมน. ปล่อยให้นำรถไปเข่นฆ่า สส.กมลศักดิ์ กับพวก เพราะอะไร และยานพาหนะมีระดับนาวาเอก ลงนามอนุมัติ
การดำเนินการกับคนอื่น ใช้กฎอัยการศึก นำคนซักถาม 7 วัน แต่คนที่อนุญาตให้นำรถไป เห็นเหตุการณ์ไม่เคยมาพอ และเป็นทหาร จึงเป็นคำถามต่อนายกฯ และขอให้แสดงความชัดเจน ผู้ใช้ ผู้จ้างวาน ไม่ว่าเป็นใคร ต้องทำให้ปรากฏ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นจุดวัดหลักนิติธรรม” พ.ต.อ.ทวี กล่าว