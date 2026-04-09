นายกฯ สับขาหลอก เลี่ยงวงสัมภาษณ์สื่อ สวนกลับ ‘เสรีพิศุทธ์’ ครม.ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร ปัดตอบคุย ‘ธรรมนัส’ รวมถึงปมอภิสิทธิ์ โจมตีนโยบายใต้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวถามถึงภาพรวมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา แต่นายกฯไม่ได้ตอบคำถาม ระบุว่า ต้องรีบไปแถลงข่าวที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เมื่อถามถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายช่วงที่ระบุว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้มีแต่บรรดาลูกเทพ นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร”
นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถามกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายโจมตีนโยบายการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ในนโยบายเขียนสั้นๆ ทั้งที่สถานการณ์รุนแรง ถึงขั้นที่เพื่อนสส.ในสภาฯ เพิ่งถูกลอบยิง
จากนั้น นายกฯ ได้ขึ้นรถพร้อมลดกระจก ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงการเดินเข้าไปทักทาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ซึ่งนายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ได้บอกกับสื่อมวลชนว่า “carpool” โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมนั่งรถไปด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่บริเวณห้องโถง แต่ทันทีที่เดินทางลงมาถึงชั้นล่าง นายกฯ ได้เดินผ่านสื่อมวลชน และขึ้นรถไปทันที