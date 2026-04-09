พิสิษฐ์ แนะหั่นจำนวนสส.-สว. พร้อมเงินเดือน ลั่นหากทำได้ช่วยประหยัดงบกว่า 450 ล้านบาทต่อปี
วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่อมาเวลา 14.45 น. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. อภิปรายว่า เรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนั้น ขอเสนอให้ลดจำนวนสส.และสว.ลง สส.ไม่ควรมี 500 คน ไม่จำเป็นต้องมีสส.บัญชีรายชื่อ ให้มีแต่สส.เขต 400 คน
ส่วนสว.จาก 200 คน ให้เหลือ 150 คน เงินเดือนสส.และสว. รวมผู้ช่วยสส.ด้วย ตกคนละ 250,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบาท
ดังนั้น ถ้าลดจำนวนสส. และสว.ได้ 150 คน จะประหยัดงบประมาณทั้งเงินเดือนสส. และผู้ช่วยสส. ได้ปีละ 450 ล้านบาท ดีกว่าไปตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ