นายกฯ ชี้เกณฑ์ธุรกรรมการเงินเข้มขึ้น ไม่หวั่นใช้นอมินีคนไทย ลั่นไม่ใช่บริษัทผี สแกมเมอร์คนชัดๆ ชี้ใช้คอนเนคชั่นเคลียร์ไม่ได้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสแกมเมอร์เข้ามาในไทยโดยใช้รูปแบบบริษัทนอมินี ให้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทน อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายจะมีนโยบายรื่องนี้อย่างไรว่า ปัจจุบัน เรามีการตั้งกฎเกณฑ์ธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ทั้งจาก ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกลต.
ต่อให้ไปตั้งบริษัทนอมินีหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันมีธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ สิ่งพวกนี้เรามีอํานาจสันนิษฐานไว้ก่อน แล้วเข้าไปตรวจสอบหน้าที่การงาน เส้นทางการเงินว่ามันไม่สอดคล้อง ก็นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนขยายผล ต่อให้เป็นเงินมาจากต่างประเทศ เราก็มีเครือข่าย เชื่อมโยงกัน คนที่ทําผิดกฎหมายแบบนี้ ด้วยเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐของเรา ถ้าทําผิดกฎหมายโอกาสรอดยาก
เมื่อถามย้ําว่าที่ผ่านมาเขาไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อเจ้าหน้าที่ไปเจอ แล้วกลายเป็นบริษัทผี นายกฯ กล่าวว่า ถ้าดูการแถลงวันนี้ก็ไม่ผี คนชัดๆ เลย ไม่ใช่คนไม่มีตัวตน บุคคลแต่ละคน ชื่อเสียงเรียงนามธรรมดาเสียเมื่อไหร่ นี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เมื่อก่อนคนพวกนี้เข้าออกประเทศไทยสบายใจ เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เราเข้มงวดเรื่องพวกนี้ขึ้นมา คนที่มีสัญชาติจีนก็ส่งกลับประเทศจีน
ถ้าดูสมัยก่อน ผู้มีอํานาจบริหารบ้านเมืองไม่ได้เข้มข้น แล้วเปิดทางโล่งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้ ตนยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ และเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาประชุมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ตนบอกว่าให้ดําเนินการสุดซอยเต็มที่ ไม่มีใครคนไหนที่ดูหน้าตาแล้วจะไม่อยากทํา ทุกคนเต็มใจ พึงพอใจ อยากทํา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าเรื่องพวกนี้ประเทศไทยไม่เอา และรัฐบาลไม่เอา รวมถึงกลไกของรัฐบาลก็ไม่เอาด้วย
ขอให้มั่นใจรัฐบาลชุดนี้ คนที่คิดว่าไปเคลียร์ตรงนั้นตรงนี้ได้ ใช้คอนเนคชั่นอะไรต่างๆ จะไม่สามารถทําได้ คนที่ทํางานก็สามารถทําด้วยความสบายใจและดําเนินการตามกฎหมายได้เต็มที่
เมื่อถามว่าผู้เสียหายค่อนข้างกังวลเนื่องจากผู้ต้องหามีการตั้งทนายจากบริษัทยักษ์ใหญ่ขึ้นมาต่อสู้ นายกฯ กล่าวว่า คนนําทรัพย์สินไปคืนให้ผู้เสียหายคือ ภาครัฐ ผู้เสียหายไม่ต้องไปสู้กับทนาย ของผู้ต้องหา ทนายต่อให้เก่งระดับไหน ถ้าคุณทําผิดกฎหมายชัดเจนแบบนี้ และทําให้ประชาชนมีความเดือดร้อน มันไม่มีทางที่จะชนะความผิดที่ลูกความตัวเองกระทําไปได้ ตนไม่เคยเห็น