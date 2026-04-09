สีหศักดิ์ เตรียมถกโอมาน หาทางคุยอิหร่าน ขอเรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เผยไม่ทราบ ปมเรือขนน้ำมันไทย แวะส่งให้สิงคโปร์ ชี้เป็นเรื่องของบริษัทเอกชน

เมื่อเวลา 17.42 น. วันที่ 9 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่าน เพื่อให้เรือสินค้าและเรือนํ้ามันของไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ว่า เราต้องมีรายละเอียดหลายอย่างที่เขาอยากได้ ซึ่งเกี่ยวกับเรือแต่ละลำ วันนี้มีการประชุมเกียวกับเรือที่ยังตกค้างอยู่ เราพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติม ว่าสินค้าหรือของภายในเรือเป็นอะไร และของที่ขนมา ปลายทางคือประเทศใด ซึ่งต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในการเดินทางเยือนประเทศโอมาน วันที่ 15-16 เม.ย.นี้ ตนจะหารือกับประเทศโอมานว่าจะสื่อสารหารือกับทางอิหร่านอย่างไรได้บ้าง

เมื่อถามถึงกรณีที่นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่า เรือขนนํ้ามันไทย มีการแอบแวะส่งน้ำมันให้กับสิงคโปร์ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราติดต่อให้เรือลำนั้นกลับมาไทย ส่วนเรือที่ไปที่สิงคโปร์ ตนไม่ทราบ แต่เรื่องนี้ก็สำคัญ เราต้องยืนยันว่าเรือจะต้องเดินทางมาประเทศไทยเท่านั้น เพราะเราขอในนามประเทศไทย

เมื่อถามยํ้าว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทของเรือดังกล่าวจะแวะส่งน้ำมันให้สิงคโปร์ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของบริษัทเอกชนดังกล่าว แต่ตามความเข้าใจ เรือขนของของไทยต้องมาประเทศไทย

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการเจรจาซื้อน้ำมันจากประเทศรัสเซีย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เป็นรายละเอียดที่กระทรวงพลังงาน และ ปตท.เป็นผู้พิจารณา ในหลักการเขาสามารถขายให้เราได้ แต่จะทำหรือไม่นั้น อยู่ที่รายละเอียดระหว่างกระทรวงพลังงานและปตท.ไปพูดคุย เนื่องจากต้องพิจารณาว่าน้ำมันของรัสเซีย เหมาะสมกับโรงกลั่นของไทยหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบแบงก์กิ้ง ซึ่งต้องระวัง เพราะการจ่ายเงินแลบนี้อาจทำให้ถูกคว่ำบาตร และการโอนเงินยังมีข้อติดขัด

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