“ทวี” เชื่อคนร้ายยิง “กมลศักดิ์” ตัวจริง แต่ใครสั่งการ ต้องให้ชัด ขอนายกฯ ส่งสัญญาณ ห้ามตัดตอน

วันที่ 9 เม.ย.69 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และสส.บัญชีรายชื่อ กล่าวในรายการเดลินิวส์ทอล์ก ถึงความคืบหน้าการลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า นอกเหนือจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่่รัฐแล้ว ทางพรรคก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาติดตาม จากการตรวจสอบ เราเชื่อว่า คนที่ถูกออกหมายจับเป็นตัวจริงทั้งหมด เพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีตัวจริง สอบสวน ก็บอกว่ารับจ้างมา แต่ที่อยากรู้คือใครเป็นคนจ้างวาน ก็ต้องสืบหาให้ถึงที่สุุด

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อรถยนต์เป็นของ กอ.รมน. ซึ่ง กอ.รมน. ก็สั่งการตำรวจอีกที จึงน่ากังวลว่าตำรวจจะกล้าดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ ดังนั้นนายกฯ ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ก็ต้องออกมาส่งสัญญาณ ให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมา

“สังคมมองว่าเป็นการร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหรือไม่ คนก็อยากเชื่อว่าเป็นเหตุผลอื่น จึงอยากเรียกร้องว่าอย่าตัดตอน ถ้าตัดตอนก็อยู่กันลำบาก พรรคก็ทำงานลำบาก ต่อไปทำงานการเมืองแล้วมีคนมาฆ่าอีกจะทำอย่างไร” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จริงๆ ก็เข้าใจความรู้สึกนายกฯ เพราะก่อนแถลงนโยบายก็คงไม่สามารถสั่งการอะไร แต่เมื่อแถลงนโยบายแล้วก็อยากให้นายกฯ ขับเคลื่อนเรื่องนี้ อย่างน้อยก็ต้องส่งสัญญาณว่าให้ทำคดีตรงไปตรงมา เราก็ติดตามดู แต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง แค่หวังว่าจะไม่มีการตัดตอน ซึ่งพรรคก็กำชับ นายกมลศักดิ์ เช่นกันว่าต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า ปัญหาภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญ ก็คือการไม่เข้าใจในพหุวัฒนธรรม ไปบอกว่าเขาเป็นคนไทย ทั้งที่เขาเป็นคนมลายู เอาวัฒนธรรมหนึ่งไปกดทับ ดังนั้นทางแก้ก็คือการยอมรับในความแตกต่าง รักษาจุดร่วม สงวนจุดต่าง ซึ่งตนเห็นว่า นายอนุทิน เป็นคนเปิดกว้าง ดูอย่างที่ตั้ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา มาเป็นที่ปรึกษานายกฯ ก็แสดงออกว่ารับฟังคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี

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