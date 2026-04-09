สว. เสนอรัฐบาล แจก ‘วิทยุทรานซิสเตอร์’ แจ้งเตือนภัยพิบัติ ชี้ยกระดับเตือนภัยล่วงหน้าระดับประเทศ ให้กับประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์
9 เม.ย. 69 – ห้องประชุมรัฐสภา นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาชิกวุฒิสภา จ.อุทัยธานี กลุ่ม 18 สื่อสารมวลชน อภิปรายถึงนโยบายของรัฐบาลในประเด็นเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติและระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติ
นายสุทนต์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไว้ว่าจะเร่งพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีเอกภาพบนฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางที่สำคัญของระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast โดยส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันทันที ผ่านเสาสัญญาณ 112,621 ต้น จากสามโอเปอเรเตอร์ AIS TRUE NT และสามารถส่งต่อผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลอีก 23 ช่องรายการ จำนวนเสาสัญญาณอีก 168 ต้น
โดยระบบ Cell Broadcast เป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนภัยที่ช่วยส่งข้อมูลได้รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจะสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์
อย่างไรก็ตามความสำเร็จของระบบ Cell Broadcast นั้น ยังขึ้นอยู่กับการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยสามารถป้องกันความสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น ควรมีการซักซ้อมและทดสอบระบบอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน สร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและในหลายพื้นที่ยังเป็นจุดอับสัญญาณไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารได้ โดยเฉพาะเมื่อมีเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ดินโคลน ถล่ม น้ำท่วมหนัก เหมือนช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสนอให้รัฐบาลดำเนินการยกระดับโครงสร้างการเตือนภัยล่วงหน้าระดับประเทศด้วยโครงข่ายวิทยุดิจิทัล (DAB+) และสถานีวิทยุกระจายเสียงหลักและสถานีวิทยุท้องถิ่นกว่า 2,000 สถานี ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลควรแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้กับประชาชน นำร่องใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในหนึ่งถึงสองปี
ประชาชนสามารถรับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีท้องถิ่น ทำให้ประชาชนสามารถตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน