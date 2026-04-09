“อนุทิน” สุดฮอต “สส.-สว.” ตบเท้าขอลายเซ็น “เล่มคำแถลงนโยบาย” กลางห้องประชุมสภา ก่อนถ่ายรูปคู่ก๊วนภูมิใจไทย “บิ๊กเกรียง” ร่วมเฟรมด้วย
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางกลับมาที่รัฐสภา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569
โดยทันทีที่นายอนุทิน เดินกลับเข้ามาในห้องประชุมรัฐสภา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาขอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยเซ็นลายเซ็นที่หน้าปกหนังสือคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งนายอนุทินก็ได้เซ็นให้ หลังจากนั้น นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ได้เข้ามาขอให้นายอนุทิน เซ็นบนปกหนังสือเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีบรรดา สส.พรรคภูมิใจไทย ต่างพากันต่อแถวเข้ามาขอลายเซ็นกับนายอนุทิน นอกจากนี้ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ก็ได้เข้ามาขอลายเซ็นด้วยเช่นกัน จากนั้น นายอนุทิน ได้เดินทักทายและพูดคุยกับบรรดารัฐมนตรี อาทิ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรดา สส. ที่ยังอยู่ในห้องประชุมรัฐสภา
ผู้สื่อรายงานอีกว่า นายอนุทินยังร่วมถ่ายภาพหมู่กับบรรดา สส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ร่วมถ่ายภาพด้วย