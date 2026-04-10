“วีระยุทธ” ชี้ รอดูสถานการณ์ หลัง ป.ป.ช. ยื่น ศาลฎีกา ก่อนนัด ประชุมใหญ่สามัญ “พรรคประชาชน” อุบตอบ นั่ง หน.พรรค คนต่อไป
10 เม.ย. 69 – ที่อาคารรัฐสภา นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นเอกสารร้องต่อศาลฎีกา
กรณี 44 สส.พรรคก้าวไกลเข้าชื่อแก้ไขมาตรา 112 เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งในจำนวนนี้มี มี 10 คนที่เป็น สส.พรรคประชาชน ตรงนี้ ได้เตรียมกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อรองรับเหตุการณ์หรือยัง ว่า
การประชุมใหญ่พรรคประชาชน เป็นวาระตามปกติในช่วงเดือน เม.ย. ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนการจะปรับโครงสร้างหรือไม่นั้น ขอรอดูท่าที ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่า นายวีระยุทธ มีโอกาสได้นั่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน คนต่อไปหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เดี๋ยวว่ากันไปทีละขั้น ตอนนี้ขอชวนให้ทุกคนฟังการอภิปราย โดยเฉพาะ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ที่อภิปรายเรื่องสแกมเมอร์ และตามต่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจ และสังคม ที่จะอภิปรายวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน