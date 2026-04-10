“นายกฯ อนุทิน” ห่วงใยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำเตือน ประชาชน “ดื่มไม่ขับ” เดินทางปลอดภัย แจ้ง คมนาคม เปิดวิ่งฟรี ทางพิเศษ ลดค่าใช้จ่าย
10 เม.ย. 69 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนทยอยเดินทางกลับ โดยย้ำดื่มไม่ขับ และกำชับหน่วยงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่
น.ส.รัชดา กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาการจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย 1. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) วันที่ 10–16 เม.ย.นี้ -ทางพิเศษอุดรรัถยา ศรีรัช และเฉลิมมหานคร วันที่ 13–15 เม.ย.
2. เปิดให้วิ่งทางด่วนฟรี (มอเตอร์เวย์) 7 วัน ระหว่างวันที่ 10–16 เม.ย.นี้ครอบคลุม 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ M7 กรุงเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา–มาบตาพุด M9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี
นอกจากนี้ ยังเปิดทดลองให้วิ่งฟรีบนเส้นทางใหม่ ได้แก่ M6 (บางปะอิน–นครราชสีมา) เพื่อช่วยลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพ โดยมีการบริหารจัดการจราจรตามช่วงเวลา และ M82 (บางขุนเทียน–เอกชัย) ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายรถจากถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่ภาคใต้
“เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว แต่สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ทำให้บางส่วนปรับแผนการเดินทาง
มาตรการนี้ จึงเป็นความตั้งใจของรัฐบาล ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคน และทุกครอบครัว”