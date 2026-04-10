สภาเดือดแต่เช้า โรม ซัดรัฐบาลไม่จริงใจปราบสแกมเมอร์ แฉ ‘เสี่ยตือ’ เอี่ยว สแกมเมอร์-ตุนน้ำมัน อัด อนุทิน อย่าสร้างภาพ จี้ตรวจสอบ พิพัฒน์
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) มีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่สอง โดยแจ้งว่าวันแรกของการแถลงนโยบาย ใช้เวลาไป 17 ชั่วโมง เหลือเวลาในวันที่สอง 15 ชั่วโมง
จากนั้น นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายเป็นคนแรกถึงนโยบายการปราบปรามสแกมเมอร์ ทุนเทา รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันว่า ตนไม่เชื่อมั่นการดำเนินการของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เนื่องจากย้อนแย้งกับการทำงานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนเดียวกัน
กรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ลงนามร่วมกับกลุ่มทุนเทา สแกมเมอร์ต่อความร่วมมือสแกนม่านตา ซึ่งมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะอดีตรมว.ดีอี ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเสไอ) ดำเนินคดีและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
“ผมไม่รู้ว่าคดีนั้นจะรวดเร็วเหมือนคดีของพวกผมหรือไม่ แต่นายอนุทิน สั่งลงโทษนายประเสริฐ ที่ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ชดใช้กรรมโดยให้เป็นรมว.ศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนดูเป็นตัวอย่างให้จัดการผู้ทำผิดเป็นอย่างไร นี่หรือคือการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม”นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชันเป็นรูปธรรมของนายอนุทิน ไม่เกรงใจนายไชยชนก ที่ดำเนินคดีดังกล่าว ขณะที่เมื่อวาน (9 เม.ย.) นายกฯ แถลงยึดทรัพย์เบน สมิธ คิดหรือไม่ว่ามีคนใน ครม.บางคนข้องเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าวหรือไม่
“ผมอดสงสัยถึงมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลมานั่งเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้ไม่ได้ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ทั้งที่ขั้นตอนอยู่ในคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แต่นายประเสริฐ ดีเอสไอทำคดีเสร็จ ส่งไปป.ป.ช. แล้วแต่ได้เป็นรัฐมนตรี ตกลงในเรื่องคดีมีปัญหากับน.ส.สุดาวรรณ กับพ่อของน.ส.สุดาวรรณกันแน่ “ นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการจับน้ำมันที่จ.อ่างทอง ซึ่งพบว่ามีเสี่ยตือเป็นเจ้าของ และจากการตรวจสอบพบว่ามีคลังน้ำมันหลายแห่ง หลายล้านลิตร แต่การดำเนินการรัฐบาลไม่จัดการ หรือจัดการอย่างยากเย็น
ทั้งที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคมรู้จักดี เพราะบริษัทของเสี่ยตือเป็นลูกหนี้นายพิพัฒน์ มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท มีสัญญาเงินกู้ 2 ครั้ง 2 สัญญา ที่สำคัญ พ.ย.2568 พบว่าคนในครอบครัวเสี่ยตือ บริจาคให้พรรคภูมิใจไทย 1 ล้านบาท ขณะที่ราคาน้ำมันแพง เสี่ยตือถูกสงสัยว่าขายน้ำมันแพง แต่กลับไม่ดำเนินคดีใดๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุว่าเพราะมีนายทุนการเมืองอยู่ในพรรคหรือไม่
“นายพิพัฒน์ทราบดีว่าเสี่ยตือมีธุรกิจอย่างไร ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่อย่างไร เหตุที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรไอ้โม่ง อาจเพราะไอ้โม่งอยู่ในรัฐบาล ก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการติดสินบนไม่ให้ปราบสแกมเมอร์ทราบว่าเป็นลูกของเสี่ยตือด้วย ดังนั้น กรณีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันมีสัมพันธ์กัน พวกเขาจึงลอยนวลพ้นผิดได้ ” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า หากนายกฯ ดูการกระทำไม่ดูชื่อ ทำไมตอนนี้เครือข่ายเสี่ยตือ ที่มีประเด็นกักตุนน้ำมัน น้ำมันเถื่อน สแกมเมอร์ถึงไม่จัดการ หากทำจริงควรดำเนินการเพื่อไม่ให้อำนาจมืดซื้ออำนาจรัฐ
นายอนุทิน ต้องตรวจสอบนายพิพัฒน์ว่า ไม่เกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนหรือเรื่องทุนเทา เพื่อไม่ให้การปราบทุจริตจะได้ไม่เป็นเพียงลมปากและอย่าสร้างภาพเป็นคนดี แล้วแสวงหาประโยชน์จากวิกฤตชาติ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ทั้งนี้ มีสส.พรรคภูมิใจไทย ลุกประท้วงการอภิปรายเนื่องจากมีลักษณะใส่ร้าย แต่นายมงคล ยังให้นายรังสิมันต์อภิปรายจนจบ
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ถึงวันนี้ เรายังเรียกคนเหล่านี้ว่าคนดี คนรักชาติได้จริงหรือ คนดี คนรักชาติแบบไหนที่เปิดประตูเมืองต้อนรับบรรดาทุนเทาให้มายึดชาติเรา คนดี คนรักชาติแบบไหน ที่กำลังปล้นคนไทยด้วยกันเอง
“ไม่รู้ว่าเวลาของผมจะเหลือในสภาฯ เท่าไร แต่ผมและพรรคประชาชนไม่มีวันยอมแพ้คนที่ทำหลายชาติ ทำลายหลักนิติธรรม ผู้ที่ทำร้ายประชาชน จะไม่มีวันชนะ” นายรังสิมันต์ กล่าว