วราวุธ รับ เม็ดพลาสติกราคาพุ่ง จากผลกระทบตะวันออกกลาง ย้ำยังไม่มีการควบคุมปริมาณ-ราคา พร้อมรณรงค์ลดใช้พลาสติก หันมาใช้วัสดุทดแทน-เพิ่มอัตรารีไซเคิล โชว์กระติกน้ำพกพาเป็นทางเลือก
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์เม็ดพลาสติกที่หลายส่วนกังวลทั้งภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข เช่น อย. กรมควบคุมมลพิษ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม มี สมอ.
คณะทำงานจะมีหน้าที่ตรวจสอบแหล่งที่มา จำนวนสต็อกของเม็ดพลาสติกที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงราคาของเม็ดพลาสติก ย้ำว่ายังไม่เป็นการควบคุมปริมาณหรือราคาของเม็ดพลาสติก แต่เป็นการเข้าไปดูก่อนว่าต้นน้ำ กลางน้ำ เป็นอย่างไร ในประเทศไทยขายมากน้อยเพียงใด มีแหล่งที่มาอย่างไร รวมถึงราคาเมื่อเทียบกับทั่วโลกเป็นอย่างไร
นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยประชาชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้กระทบกับซัพพลายของพลาสติกในประเทศไทย ทำให้มีราคาสูงขึ้นปริมาณเม็ดพลาสติก ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีจำนวนที่หายากมากขึ้นและแพงมากขึ้น สุดท้ายภาระก็จะตกอยู่ที่ประชาชน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักดีว่าในขณะนี้เราจะมีทางเลือก ทั้งการใช้วัสดุทดแทน
ทั้งนี้ นายวราวุธได้โชว์กระติกน้ำสีดำที่พกติดตัว ก่อนจอกว่า อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน แต่เมื่อเม็ดพลาสติกหายากขึ้นและแพงขึ้น และค่าขนส่งอาจทำให้พลาสติกและขวดน้ำดื่มมีราคาแพงขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกคนหันมาใช้กระติกน้ำ เพื่อจะลดต้นทุนและลดภาระ พร้อมใช้ภาชนะต่างๆ เพื่อลดพลาสติกด้วย
นายวราวุธ ระบุอีกว่า จากข้อมูลประเทศไทยมีขยะพลาสติก 2.7 ล้านตัน นำมารีไซเคิลใหม่เพียง 25 % ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาแยกขยะ รีไซเคิล ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล จาก 25 % เป็น 30-35 % ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนของเม็ดพลาสติกที่ต้องนำเข้าและผลิต
ต้นทางของเม็ดพลาสติกก็มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาจากน้ำมัน หากลดการพึ่งพาการนำเข้าเม็ดพลาสติก และใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทย ก็จะช่วยลดภาระให้กับประชาชน
เมื่อถามว่าจะใช้วัสดุใดมาแทนเม็ดพลาสติก นายวราวุธ ระบุว่า เม็ดพลาสติกที่เราพูดถึงวันนี้เป็นเม็ดพลาสติกใหม่ เป็นวัตถุดิบที่เพิ่งผลิตใหม่ หากไม่ใช้วัตถุดิบใหม่ ก็ใช้วัตถุดิบรีไซเคิล ซึ่งมาจากปริมาณขยะพลาสติกที่มีอยู่ในไทยกว่า 2.7 ล้านตัน ซึ่งยังไม่ได้รับการเอาไปรีไซเคิลมากเท่าที่ควร หากนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะช่วยลดภาระ การหาเม็ดพลาสติกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมได้
เมื่อถามว่าจะต้องไปเพิ่มโรงงานสำหรับการรีไซเคิลหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับจุดที่จะเพิ่มในการรีไซเคิลมีหลายองค์ประกอบ เช่นการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง รวมถึงการทำความสะอาดขยะก่อนทิ้ง ซึ่งอาจเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับคนไทย แต่ในหลายประเทศก่อนจะทิ้งขยะพลาสติก ต้องมีการล้างทำความสะอาด เพื่อลดต้นทุนทางภาคอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการเอาไปแล้วจะได้ไม่ต้องนำไปทำความสะอาดหรือไปคัดแยกอีก
นายวราวุธ ระบุอีกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีการวางแนวทางว่าจะมีการมอบนโยบายให้กับข้าราชการในเช้าของวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ แต่นายกฯมีกำหนดว่าจะมีการมอบนโยบายกรอบงบประมาณปี 70 ตนในฐานะรมว.อุตสาหกรรม ก็จะเปลี่ยนมอบนโยบายในเช้าวันพุธที่ 22 เม.ย.นี้ แทน