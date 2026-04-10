‘ยุทธนา’ ยื่น8หมื่นชื่อ เสนอ แก้รัฐธรรมนูญต่อ ‘โสภณ’ เปิดทาง ปชช. ถอดถอน องค์กรอิสระ เสริมสร้างกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจ ระบอบประชาธิปไตย
10 เมษายน 2569 – ที่รัฐสภา นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง iTAX ยื่นร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ….. และเอกสารการลงลายมือชื่อ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 80,412 คน ต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา
โดยนายโสภณมอบหมายให้ น.ส.รัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์ นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานประสานการเมือง และรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือแทน
นายยุทธนา กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีหลักการคือ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญได้ เพื่อเสริมสร้างกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามหมวด 12 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ออกจากตำแหน่งได้ด้วยกลไกเดียวกับ การเข้าชื่อถอดถอนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หากพบว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่า กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่า กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่า จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรรับรองบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและลงโทษบุคคลและองค์กรต่างๆ อันกระทบกระเทือนหลักนิติธรรม ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
จึงสมควรมีกลไก ที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อ ร้องขอให้ถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ โดยหลักการดังกล่าว เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 อันเป็นการสร้างสมดุลและความยึดโยงระหว่างองค์กรอิสระกับประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิบไตย เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ด้าน น.ส.รัชดาภรณ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ได้รับมอบหมายจากประธานรัฐสภา ให้มารับยื่นเรื่องดังกล่าว สำหรับการดำเนินการต่อไปนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะส่งเรื่องให้กลุ่มงาน เข้าชื่อ เสนอกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อภายใน 45 วันว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้หรือไม่ และจะนำกราบเรียนประธานรัฐสภา เพื่อทราบต่อไป